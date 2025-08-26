Milagro Flores hace inesperada revelación tras pregunta de embarazo

La presentadora Milagro Flores ha salido al paso de los recientes rumores sobre un supuesto embarazo, en medio de su “romance” con el popular tiktoker Supremo.
Y es que tras el partido de tiktokers de Honduras contra El Salvador, los rumores de que Milagro Flores esperaba un hijo tomaron fuerza en las redes sociales, pero fue la misma presentadora la que se encargó de responder a todo.
Fue en un reciente live en su cuenta de TikTok que Milagro Flores respondió a sus seguidores, quienes constantemente le preguntaban por el rumor.
"No, no estoy embarazada, espero yo tener hijos como dentro de unos dos años, ahorita tengo 31 y quiero tener hijos dentro de unos dos años, mejor me callo, ignórenme", dijo Milagro Flores.
Con estas declaraciones, Milagro Flores negó categóricamente estar embarazada en este momento, pero no cerró la puerta a la maternidad.
Sus palabras no solo desmintieron los rumores, sino que reflejaron una actitud consciente y proactiva sobre su futuro familiar.
Esa no es la primera vez que Milagro Flores habla sobre la maternidad, ya que en ocasiones anteriores ha expresado su deseo de convertirse en madre.
En septiembre de 2024, anunció que había decidido congelar sus óvulos mediante vitrificación como una forma de preservar su fertilidad mientras continúa con sus proyectos personales.
La presentadora también se ha visto en el ojo público por su vínculo con el tiktoker Supremo. Aunque han sido captados juntos en citas románticas y despliegan muestras de cariño en redes sociales —como intercambiar abrazos, besitos y salir a cenar o comprar ropa de bebé—, ambos han mantenido que aún están en etapa de conocerse.
Pese a las especulaciones, han sido enfáticos al aclarar que no hacen “contenido por show” y que esperan formalizar una relación solo si fluye con naturalidad y autenticidad.