Horóscopo de hoy, 28 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.
Es necesario que cierres la puerta a un capítulo pasado, sólo así avanzarás hacia un futuro más prometedor.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Un enfrentamiento con tus superiores puede situarte en la cuerda floja. Tendrás que tener buenos argumentos y defenderlos con ahínco para no perder credibilidad y sobre todo opciones de futuro en tu empresa. Si no es así, mejor que guardes un perfil bajo.
TAURO (21 abril - 20 mayo). La espera de una persona, de una contestación o del resultado de unos exámenes puede hacerse interminable. También hoy tendrás que seguir cultivando la paciencia, y eso incluye tus reacciones ante algunas cuestiones familiares que no serán de tu agrado.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Los astros no favorecen en estos momentos las asociaciones profesionales ni los negocios, a no ser los que tú mismo te organices, por tanto deberás desconfiar de las aventuras financieras que te llegan revestidas de aparente y rápido éxito.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Hoy será un día duro en lo que al trabajo se refiere, pero tendrás compensaciones que te harán olvidar los esfuerzos y el cansancio. Te sentirás orgulloso de lo que has hecho hasta ahora, de tu aportación en un proyecto determinado.
LEO (23 julio - 22 agosto). Posiblemente las responsabilidades asumidas en los últimos tiempos comiencen a darte agobios y quebraderos de cabeza. Es el momento de buscar aliados por debajo de las piedras. No te preocupes que los encontrarás.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). No será un buen momento el de hoy para intentar arreglar cosas mal planteadas en tu lugar de trabajo, aunque creas tener la razón. Habrá circunstancias que puedan ser contraproducentes para tus intereses si te metes en ese terreno y después perderás el as que guardas.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Si quieres una relación estable y duradera, tienes que desechar las superficiales y sin futuro. La combinación astral te protege y te ayudará en tus propósitos; quizá mostrando a alguien del pasado. En el trabajo, te olvidarás de los agobios y gozarás de una jornada de calma.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Es posible que notes que tu autoestima va bajando y aumenta tu tristeza. Al iniciarse esta semana, debes hacer un esfuerzo y tomar las riendas de tu vida, enfrentarte a tus retos y afrontar los inconvenientes. Pon a prueba tu magnífica fortaleza.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Esperas y esperas y parece que tus anhelos no acaban de cumplirse. Puede que sea el momento de dar un paso adelante y hacerte con lo que te corresponde. El guerrero planeta Marte te echa una mano en tu empeño.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Nunca has temido a los celos amorosos, pero puedes darte cuenta de que ahora estás sufriendo más de lo debido en el trabajo a causa de los celos profesionales. Si lo tomas por la parte positiva, será un buen acicate para mejorar cada día en tu campo.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Deberías aceptar sin más miramientos la ayuda y consejos de terceros, sobre todo si son amigos o familiares. En ocasiones, tu orgullo te impide ver con claridad quién está de tu parte para afrontar la vida positivamente.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Recibirás la ayuda de un amigo para conseguir un buen contacto o una entrevista de trabajo. Los astros están en una alineación que te favorece, en tu estado anímico y emocional. Tus relaciones sociales y sentimentales se verán muy reforzadas.