Horóscopo de hoy, 18 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tenderás a evitar los excesos en todos los aspectos, sobre todo en las salidas con los amigos. Un buen libro, una película y un baño relajante te harán la persona más feliz del mundo sin salir de unos pocos metros cuadrados.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Será un momento adecuado para aprovechar los buenos influjos de los viajes de cara a tu currículum profesional, aunque ello te cueste tensiones familiares, como las que se presentarán breve a cuenta de tu trabajo.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Días muy apasionados. La comunicación con tu pareja aumentará y te sentirás más compenetrado que nunca en los últimos tiempos. La tranquilidad va a hacer mucho más que la mejor de las medicinas.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Hoy te verás guiado por el mundo de placeres, conducido a jugar, distraerte, crear y seducir. Esto último de una forma especialmente intensa. Necesitarás amar y ser amado, tener personas a tu alrededor dispuestas a satisfacerte.
LEO (23 julio - 22 agosto). Comienzas una buena racha para tu salud, aumentado el tono vital gracias a tus salidas para estar en contacto con la naturaleza. Si no lo haces ya, comenzarás a plantearte qué nuevas actividades o deportes te depara la próxima temporada.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Verás cómo se restablecen tus relaciones familiares a partir de hoy; te llegarán señales inequívocas para reconducir una situación que nunca debió llegar tan lejos, y todos tendrás que ceder algo de orgullo para llegar a ese punto.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Un regalo inesperado, porque realmente piensas que no tienes nada que celebrar, te alegrará hoy muy probablemente el día. Si una persona querida te ha visto tu ánimo un poco alicaído, procurará animarte con esa sorpresa.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Si tienes tu propia empresa, la coyuntura pedirá de ti una mayor implicación en estos momentos en los que se agrandan los mercados y las oportunidades de negocio; tal vez necesites aportar más dinero, pero sobre todo más tiempo.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Los nativos que comienzan a vivir en pareja o con amigos tendrán que replantearse muchos aspectos de su vida social. Están acostumbrados a vivir con sus propias reglas y deberán negociar con el otro para tener tranquilidad, también dentro del hogar.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Este día será muy favorable para el desarrollo de tu creatividad y para el cultivo de la imaginación. Avanzarás en tus proyectos de manera incesante, sin dejar que nada ni nadie se interponga en tu camino.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tu vida afectiva se está transformando de una forma contundente, te sientes más seguro y confiado, pero también más atado de lo que hubieses imaginado hasta hace poco tiempo. Es el momento de los compromisos.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Hoy podrías estar un tanto reservado o huidizo. No tendrás ganas de conflictos, pero tampoco de grandes fiestas, te alejarás de los planes multitudinarios y dejarás de lado tus aspiraciones más colectivas. Te centrarás en estar a gusto contigo mismo y nada más.