Horóscopo de hoy, 17 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

Deja a un lado tus pensamientos negativos, no te llevan a ninguna parte solo auto sabotearte.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). No te conviene inmiscuirte en asuntos que no te conciernen directamente, tu imagen saldrá dañada. En el terreno profesional, puedes aprender mucho de alguien a quien no aprecias demasiado, pero te interesará estar atento a sus evoluciones.
TAURO (21 abril - 20 mayo). La impetuosa energía astral avivará el riesgo y la osadía en las operaciones financieras y tal vez, profesionales. Vivirás emociones muy fuertes con la persona amada, sabiendo en cada momento sus necesidades y mimando sus sentimientos.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Por lo visto este fin de semana, tal vez debas implicarte en los problemas sentimentales de alguna pareja de amigos, pero piensa bien si no tendrás algo que ver respecto a esa situación. Tal vez debas afrontar ciertas realidades que ignoradas hasta ahora.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Ha llegado el momento de expresar tus sentimientos sin ningún tipo de cortapisas; si se trata de cuestiones sentimentales, lo mejor será ir al grano, ganarás mucho tiempo. En otro tipo de situaciones, deberás evitar herir a alguien innecesariamente.
LEO (23 julio - 22 agosto). Posibilidad de discutir sobre economía o política con tu pareja o miembros de tu familia. Elije bien el momento y el tono o puedes acabar enredado en una bronca. Podrías recibir asimismo una mala noticia del ámbito familiar que complicará los próximos días.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). La memoria o un despiste puede jugarte una mala pasada y complicarte los planes en el día de hoy, posiblemente relacionado con la vivienda, por ejemplo dejarte las llaves olvidadas en cualquier parte, o algún aparato encendido.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Han entrado en tu vida sentimental nuevos elementos, como imaginación y fantasía, el principio de una base que puede durar mucho tiempo y que te dará momentos de felicidad nuevos para ti, siempre que no lo estropees al confundirlo con el sexo puro y duro.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Aunque las cosas del corazón estos días tienden a arreglarse, es posible que sufras una crisis de impaciencia hacia tu pareja. Sentirás que no te gustan algunas cosas de ella y tendrás que buscar lo que te acercó a ella.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Vivirás con alguna angustia ante eventuales gastos extraordinarios de relevancia, como la necesidad de invertir en un automóvil. Deberás entonces cortar con los gastos caprichosos que abultan tu tarjeta de crédito más de lo que imaginas.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). El sosiego que te da la seguridad en tu relación sentimental te proporciona calma y equilibrio, algo importante para conseguir metas que hoy vas a tener mucho más cerca. Te ayudará por el momento a resolver un conflicto familiar.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). En lo profesional, resolverás ciertos problemas que acucian a la empresa y serás recompensado por ello. Trata de apartar los problemas familiares de tu vida en pareja porque pronto pueden enquistarse y arruinar tus sueños. Aprovecha tu vitalidad para hacer ejercicio.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Trata de no enredarte en cuestiones afectivas con la persona amada porque no te sentirás al cien por cien en este tipo de discusiones. Estarás muy abierto ante un acontecimiento laboral que puede mejorar tu actual estatus en la empresa. Vigila el sobrepeso.