Horóscopo de hoy, 09 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.
La preocupación constante no te llevará a ninguna parte, solamente te estresará más. Prioriza tu salud.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Se presenta hoy a los nativos de Aries una jornada dominada por la incertidumbre, tal vez a la espera de una persona anhelada, o de decisión económica o de trabajo que no puede esperar mucho más.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Recuperarás el amor propio cuando alguien con quien habías discutido se acerque para disculparte. Servirá para una reconciliación parcial, limarás las asperezas más graves, suficientes para no ir chocando a cada momento, pero el camino no quedará allanado del todo.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Los sentimientos determinarán hoy el curso de tu jornada. Tal vez aclares muchas de las cosas que te torturan en ese sentido. Si te llega la hora de sufrir un poco, no dudes en acudir a la familia, te brindará un gran apoyo.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). El nerviosismo te puede impedir disfrutar intensamente de la vida y vivirla hasta el último segundo. La preocupación constante, las dudas permanentes y los ataques de estrés pueden estropear una jornada que promete ser alegre y placentera.
LEO (23 julio - 22 agosto). Las metas que te has propuesto no son inalcanzables, ahora puedes tomar la iniciativa y tendrás el éxito deseado, si no das pasos en falso. Es un buen momento para iniciar o consolidar una relación amorosa.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). No arriesgues en negocios que desconoces. Céntrate en tu trabajo actual y no tendrás mayores problemas. Por otro lado, empieza un período movido e intenso en el que tendrás que hacer esfuerzos para enfrentarse a situaciones complicadas y algo delicadas con tu pareja.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Puede que tu pareja esté llegando al límite con algunos de tus comentarios y exigencias, y hoy lo comprobarás. Tendrás que amoldar tus expectativas a lo que hay, si quieres continuar con la relación.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Buenas relaciones con tu pareja, diálogo y entendimiento si consigues estar tranquilo en casa; el fuego del amor llegará provocado por una lectura, una música o una película; un estímulo que no tardará en tener respuesta.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tus condicionantes familiares y personales te empujarán finalmente acometer cambios en tu vida profesional. Llegó el momento de tomar decisiones, y deberán ser rápidas y drásticas, de lo contrario pasarás otra buena temporada dentro de la rutina que tanto te desespera en ocasiones.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Si te vas a enfrentar a entrevistas o exámenes, tendrás la suerte necesaria. La protección astral te va a proporcionar la seguridad y el optimismo suficientes para enfrentar estas situaciones. Cuidado con los cambios de temperatura, sobre todo en la garganta.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Aportarás mucha felicidad en tu entorno familiar debido sobre todo a la mejora de los asuntos económicos y a tu satisfacción personal. En el plano sentimental, inicias un periodo de incertidumbre e inestabilidad.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tiendes a vencer hoy las dificultades con mucha facilidad, pero en el terreno sentimental no puedes actuar de forma precipitada, por muy apasionado que seas. Muéstrate más reflexivo y considerado.