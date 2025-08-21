Horóscopo de hoy, 21 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal

Dicen los astros que algunos necesitan una limpieza de toxinas, manos a la obra.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tendrás que afrontar tus asuntos profesionales o personales cara a cara. Hoy te conviene demorar las cosas mediante mensajes o correos electrónicos. Además, tu capacidad de convicción te será muy útil para cerrar tratos rápidamente.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Tus proyectos más utópicos pueden hacerse realidad en esta nueva etapa de tu vida gracias a la intervención de las personas adecuadas. Solo necesitas aproximarte a ellas con inteligencia y saber vender tu producto.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). El arte y el espectáculo entrará a formar parte de tu vida en estos momentos, tal vez por persona interpuestas, pero tus aficiones y tus gustos tendrán mucho que ver en ciertos cambios en torno a tu día a día.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Te sentará muy bien esa actitud alegre y receptiva que has adoptado últimamente en tu relación con los compañeros de trabajo. No hay por qué ser desagradable con las personas, por mucho que el entorno lo facilite.
LEO (23 julio - 22 agosto). Procura cerrar el grifo de los gastos innecesarios, ya que tu economía no te permite grandes alegrías de momento. Más adelante tendrás un golpe de suerte y podrás comprar eso que te hace tanta ilusión. Un poco de paciencia.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los acontecimientos de los últimos días, posiblemente tristes, te han hecho cambiar de opinión sobre determinadas cosas de la vida; ahora inicias una nueva etapa con otros puntos de vista en los que tendrás que incluir a tu familia.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Es posible que los astros te ayuden a decidir que es un buen momento para normalizar una relación amorosa que tiene un gran porvenir en tu vida, ya que te dará el equilibrio emocional necesario para salir adelante.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Es posible que hoy sufras una pequeña decepción: alguien en quien tenías depositadas grandes expectativas puede no estar a la altura de lo que esperabas. Sus actos no se corresponderán con sus palabras. Pero no te preocupes: tú lo olvidarás pronto.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Necesitas una limpieza de toxinas. Puedes empezar por dar un amplio paseo nada más levantarte y otro antes de acostarte. Pero hoy puede ser un buen día para acelerar ese ritmo y ponerte a hacer ejercicio más agresivo.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tendrás que poner al mal tiempo buena cara, porque ante los reveses que te llegan hoy tendrás claro que solo puedes fortalecerte y esperar tu oportunidad. Llegará en breve y tendrá espacio para la venganza, si ese es tu deseo.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Siempre es buen momento para echar una mano a quien más lo necesita, sobre todo si te son conocidos, porque la cercanía te será muchos más gratificante. Un poco de tu tiempo puede ser una fortuna para algunos, y no solo en lo material.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las infidelidades de personas cercanas están llegando a influirte y hoy vas a ser testigo cosas que preferirías no saber. Te quedarás de piedra y no sabrás qué hacer. Reflexionar sobre lo que está pasando a tu alrededor será lo único que puede calmarte.