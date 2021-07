¡Celoso! Tristan Thompson amenaza a Lamar Odom luego de que este expresara un piropo a Khloé Kardashian

13.07.2021

1/8

Con independencia de si es cierto o no que Tristan Thompson (izquierda) y Khloé Kardashian han vuelto a separarse a raíz de una nueva infidelidad cometida por el jugador de la NBA, lo cierto es que el primero se comporta en público como si no pasara absolutamente nada y eso no significa, como ha quedado demostrado ahora en Instagram, que haya optado por mantenerse alejado de cualquier tipo de polémica.