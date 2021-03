El rapero Lil Nas X diseña unos tenis 'satánicos' con sangre humana

El cantante ha causado controversia en Estados Unidos

29.03.2021

El cantante Lil Nas X, conocido por su sencillo 'Old Town Road', publicó la semana pasada el videoclip de su tema 'MONTERO (Call Me By Your Name) que ha causado mucha polémica por su temática satánica, pero él se ha propuesto seguir apostando por esta estética demoníaca lanzando ahora al mercado unas deportivas que presenta como los 'zapatos de Satán' y que contienen una gota de sangre humana mezclada con la tinta roja que se ha usado para adornarlas.

Con información de Bang Showbiz y CNN.