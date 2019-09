Camilo Sesto y su complicada relación con las mujeres

Su vida personal siempre ha fue un misterio, y aunque fue relacionado con famosas como Marcie Bell, Blanca Estrada, Andrea Bronston o Maribel Martín, esto no impidió que los rumores sobre su presunta homosexualidad rondaran su vida privada.



Sobre el amor Sesto dijo en muchas entrevistas que nunca se enamoró: “Me he encariñado, pero nunca me he enamorado”.

09.09.2019

1/11

>