"Game of Thrones" acumula un récord de 32 nominaciones en los Emmy

Los Ángeles, Estados Unidos.



La Academia de la Televisión estadounidense, que cuenta con 24,000 miembros, anuncia este martes los elegidos para competir en las distintas categorías del galardón más importante de la industria, que se entrega el 22 de septiembre.



"Game of Thrones" ("Juego de tronos") consiguió este martes un total de 32 nominaciones a los premios Emmy, convirtiéndose así en la serie que ha recibido más nominaciones de la historia para una misma temporada y sumando 161 en total a lo largo de toda su existencia.



El colombiano John Leguizamo obtuvo hoy una nominación al Emmy al mejor actor de reparto de una película televisiva o serie limitada por "When They See Us" ("Así nos ven"), anunció hoy la Academia de la Televisión en EEUU.



Estos son los nominados en los premios Emmy 2019:

Película de Televisión

-"Black Mirror: Bandersnatch" (Netflix)

-"Brexit" (HBO)

-"Deadwoo d: The Movie" (HBO)

-"Rey Lear" (Amazon Prime)

-"My Dinner With Herve" (HBO)



Mejor serie dramática







-Better Call Saul

-Bodyguard

-Game of Thrones

-Killing Eve

-Ozark

-Poseon

-Succession

-ThisIs Us



Actor principal de serie dramática







-Jason Bateman, Ozark

-SterlingK Brown, This Is Us

-Kit Harington, Game of Thrones

-Bob Odenkirk, Better Call Saul

-Billy Porter, Pose

-Milo Ventimigli, ThisIs Us



Actriz principal de serie dramática







-Emilia Clarke, Game of Thrones

-Jodie Comer, Killing Eve

-Viola Davis, How to Get Away with Murder

-Laura Linney, Ozark

-MandyMoore, This Is Us

-Sandra Oh, Killing Eve

-Robin Wright, House of Cards



Mejor actor de reparto en drama

-Jonathan Banks (Better Call Saul)

-Giancarlo Esposito (The Good Place)

-Alfie Allen, Game of Thrones

-Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones

-Peter Dinklage, Game of Thrones

-Michael Kelly, House of Cards

-Chris Sullivan, This is us

Mejor actriz de reparto en drama

-Lena Headey, Game of Thrones

-Sophie Turner, Game of Thrones

-Maisie Williams, Game of Thrones

-Gwendoline Christie, Game of Thrones

-Julia Garner,Ozark

-Fiona Shaw, Killing Eve

Mejor Reality

-"Rupaul's Drag Race" (VH1)

-"The Voice" (NBC)

-"The Amazing Race" (CBS)

-"Top Chef" (Bravo)

-"American Ninja Warrior" (NBC)

-"Nailed It" (Netflix)



Mejor Serie Limitada





-Chernobyl

-Escape at Dannemora

-Fosse/Verdon

-Sharp Objects

-When They See Us



Mejor comedia

-Barry

-The Marvelous Mrs. Maisel

-Fleabag

-The Good Place

-Russian Doll

-Schitt's Creek

-Veep



Actor principal en comedia





-Anthony Anderson (Black-ish)

-Don Cheadle (Black Monday)

-Ted Danson (The Good Place)

-Michael Douglas (The Kominsky Method)

-Bill Hader (Barry)

-Eugene Levy (Schitt's Creek)



Actriz principal de comedia







-Christina Applegate (Dead to Me)

-Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

-Julia Louis-Dreyfus (Veep)

-Natasha Lyonne (Russian Doll)

-Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

-Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)



Mejor actor secundario en comedia

-Alan Arkin (The Kominsky Method)

-Anthony Carrigan (Barry)

-Tony Hale (Veep)

-Stephen Root (Barry)

-Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

-Henry Winkler (Barry)

Mejor actriz secundaria en comedia

-Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

-Anna Chlumsky (Veep)

-Olivia Colman (Fleabag)

-Sian Clifford (Fleabag)

-Betty Gilpin (GLOW)

-Sarah Goldberg (Barry)

-Marin Hinkle (The Marvelous Mrs. Maisel)

-Kate McKinnon (Saturday Night Live)



Mejor actor principal de miniserie





-Mahershala Ali, True Detective

-Benicio del Toro, Escape at Dannemora

-Hugh Grant, A very english scandal

-Jared Harris, Chernobyl

-Sam Rockwell, Fosse/ Verdon

-Jharrel Jerome, When They See Us

Mejor actriz principal de miniserie



-Amy Adams, Sharp Objects

-Patricia Arquette, Escape at Dannemora

-Aaun Januejlt , WhenThey See Us

-Joey King, The Act

-Niecy Nash, When They See Us

-Michelle Williams, Fosse/Verdon



Mejor actriz de reparto en miniserie

-Patricia Arquette (The Act)

-Emily Watson (Chernobyl)

-Margaret Qualley (Fosse / Verdon)

-Patricia Clarkson (Heridas abiertas)

-Marsha Stephanie Blake (Así nos ven)

-Vera Farmiga (Así nos ven)

Mejor actor de reparto en miniserie

-Stella Skarsgard (Chernobyl)

-Paul Dano (Fuga en Dannemora)

-Ben Whishaw (A Very English Scandal)

-Asante Blackk (Así nos ven)

-John Leguizamo (Así nos ven)

-Mickahel K. Williams (Así nos ven)

La 71 edición de los Emmy se celebrará el próximo 22 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.