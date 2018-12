Eiza González, la actriz hispana más solicitada en Hollywood

Eiza González es una de las actrices del momento. Desde que se diera a conocer en Hollywood con 'Baby Driver' hace año y medio, la mexicana ha encadenado hasta 11 proyectos, desde superproducciones como 'Godzilla vs. Kong', hasta la emocionante 'Welcome to Marwen', que se estrena mañana.

20.12.2018 / Fotos: Instagram, AFP

