Así luce el Estadio Nacional horas antes del Honduras-Haití por eliminatorias

El Estadio Nacional Chelato Uclés luce sus mejores galas este lunes, mientras se afinan los últimos detalles para el esperado encuentro entre Honduras y Haití, correspondiente a la cuarta jornada de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo a 2026.
A partir de las 6:00 PM, la Bicolor saltará al terreno de juego con la misión de sumar tres puntos vitales que le mantengan con vida en la carrera hacia su cuarta clasificación a una Copa del Mundo.
Desde temprano, el emblemático recinto capitalino ha recibido trabajos de mantenimiento y acondicionamiento, en un esfuerzo por ofrecer el mejor escenario posible para este decisivo compromiso.
Desde muy tempranas horas, los colaboradores del Estadio Nacional dieron los retoques con las máquinas para cortar césped y que la cancha híbrida pueda estar en perfectas condiciones.
Cabe recordar que anoche llovió en Tegucigalpa, pero la grama del inmubele parece estar en buen estado para disputar el compromiso sin ningún problema.
Con máquinas y escobas le están dando los últimos retoques a un Estadio Nacional que tiene la capacidad para albergar hasta 40 mil espectadores.
Se espera que esta noche el inmubele esté a reventar como sucedió el pasado jueves en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, donde la Bicolor empató sin goles frente a Costa Rica.
Las graderías también fueron pulidas para la comodidad de los miles de aficionados que hoy acudirán al Nacional con la ilusión de ver a Honduras conseguir los tres puntos.
La localidad de Sol tiene un precio de 300 lempiras, Sombra 500 y Silla 2,000. Según la Federación catracha, los boletos de estos dos últimos sectores ya están agotados.
La grama híbrida es un césped natural reforzado con fibras sintéticas, creado para ser más resistente y duradero, especialmente en campos deportivos de alto uso como lo ha sido el Estadio Nacional.
Las máquinas especializadas recorren el campo para implantar las fibras a una profundidad de aproximadamente 18 centímetros.
También se han remarcado las líneas de cal para marcar las delimitaciones del campo de juego.
Por mejor diferencia de goles, Haití marcha como primero del Grupo C con cinco puntos al igual que Honduras. Hoy la Bicolor está obligada a ganar en este lugar para recuperar la cima y dar un paso grande hacia el Mundial.
El primer encuentro entre ambas selecciones también quedó 0-0 en Curazao. La 'H' jugará ante su gente y espera conseguir los tres puntos.
Esta noche hay probabilidades de lluvia en la capital. La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) emitió una alerta roja para el departamento de Francisco Morazán. En todo caso, la grama del recinto está diseñada para manejar las lluvias de manera eficiente gracias a un sistema de drenaje avanzado que permite evacuar grandes cantidades de agua.
Aunque puede haber acumulación de agua temporal debido a las lluvias, la cancha se recupera rápidamente.