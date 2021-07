Más allá de la ficción: películas de terror basadas en hechos reales

Pasa en el cine... pasa en la vida real. Son varios los casos estremecedores reales que han saltado a la pantalla grande.

07.07.2021

1/7

Pasa en el cine... pasa en la vida real. Al igual que 'The Conjuring 3 ', basada en el relato de Arne Johnson, son varios los casos estremecedores reales que han saltado a la pantalla grande en la que una frase como 'el diablo me obligó a hacerlo' hace parte de historias terroríficas como 'The Amityville Horror', 'The Texas Chain Saw Massacre' y 'The Possession'.