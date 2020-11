Hollywood participa en las elecciones 2020 con el deseo de "echar" a Trump de la Casa Blanca

Este martes 3 de noviembre se celebran las elecciones presidenciales en Estados Unidos

03.11.2020

1/13

Con los cines en coma inducido y las salas de conciertos al borde del jaque mate, Hollywood y el mundo del espectáculo en EE.UU. se han volcado en el único show que no ha cerrado por la pandemia: la campaña electoral a la Casa Blanca y la ofensiva demócrata para derrotar a Donald Trump. Si Joe Biden no logra la victoria en estas elecciones no será por la falta de estrellas en sus filas. De manera casi unánime, las figuras del cine, la música, la televisión en en EE.UU. han mostrado su incondicional respaldo al exvicepresidente.