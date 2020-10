Kim Kardashian cumple 40 años: así ha sido la polémica vida de la celebridad

La empresaria y estrella televisiva es una de las figuras mediáticas de los últimos años

21.10.2020

Socialité, empresaria, estrella de reality show, modelo y hasta futura abogada, Kim Kardashian ha roto con muchos esquemas de la industria de los negocios y del entretenimiento, forjando las reglas de su propio imperio, el cual inició formalmente en 2007 con el lanzamiento de su exitoso programa 'Keeping Up With the Kardashians'.