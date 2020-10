Octubre de series: los estrenos más esperados de Netflix, Amazon, Disney + y HBO

Comedia, drama, romance y aventuras son parte de las nuevas producciones para este mes de octubre

30.09.2020

El estreno de la esperada miniserie 'The undoing' -con Nicole Kidman y Hugh Grant como protagonistas- lidera las novedades de ficción de un mes de octubre en el que también llega la segunda temporada de 'The Mandalorian', la distópica 'Brave new world' y lo último del mexicano Manolo Caro, 'Alguien tiene que morir'.