Serie de Netflix revela que Clinton visitó isla de orgías de Epstein

La serie documental "Jeffrey Epstein: Filthy Rich" asegura que Bill Clinton visitó la "isla de las orgías" de Epstein

27.05.2020

En el documental Jeffrey Epstein: Asquerosamente Rico, que se estrenó este 27 de mayo en Netflix, un ex trabajador de la isla Little St. James, reconocida como la 'isla de las orgías' de Epstein, aseguró que Bill Clinton, ex presidente de EEUU, fue uno de sus visitantes.