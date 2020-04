Milagro Flores: "No tuve nada que ver con el marido de Carolina Lanza"

Honduras.

La famosa presentadora de HCH Milagro Flores respondió por primera vez a los rumores que la señalan de ser la causante del divorcio de su compañera Carolina Lanza.

Desde inicio de semana su nombre había sido vinculado a la ruptura en el matrimonio de su colega, después que la misma Lanza dijera que su esposo le había sido infiel con una de sus compañeras del canal.

Aunque su nombre nunca se mencionó el público la relacionó inmediatamente.

A través de un video de cuatro minutos publicado en su canal de YouTube, Milagro contestó a las acusaciones, negando tajantemente cualquier relación con el esposo de Carolina Lanza.

La joven dijo que estaba dando la cara al rumor para detener las ofensas, insultos y amenazas que ha venido recibiendo a raíz de las especulaciones.

“Nunca se ha dicho Milagro Flores es culpable… nunca se me había acusado ni se me ha mencionado; ni ahora se ha dicho Milagro Flores fue”, dijo la joven sentada al pie de un sofá.

De manera contundente la presentadora negó cualquier relación con el futuro exesposo de Carolina Lanza y dejó claro que no conoce nada respecto a bache amoroso en la vida de su compañera.

"Yo Milagro flores no tuve ni tengo nada que ver con el ex marido de Carolina Lanza. Yo no tengo nada que ver en esa historia, por favor a mi no me metan en eso. Yo no tuve nada que ver en que se hayan separado o que se haya roto su matrimonio. No fue por mi culpa. Desconozco las causas, yo no tengo ni tuve nada que ver.”, enfatizó.

Flores dijo que no tiene pruebas para terminar de convencer a sus detractores, pero que deberán conformarse con su palabra. También advirtió que si desean seguir acusándola de haber tenido una aventura con el ex de Carolina Lanza que lo hagan con evidencias fehacientes.

Milagro pidió dar por terminado con el asunto no solo respeto a ella, sino también por familia y su actual pareja, el también presentador Christopher Hernández.

La conductora aprovechó para aclarar que su relación con Hernández sigue viento en popa.

En el video Milagro Flores también aprovechó para agradecer a los fanáticos que la han venido apoyando ante los ataques que ha recibido en los últimos días.

Inicio de los rumores de infidelidad con esposo de Carolina Lanza

Carolina Lanza confirmó su separación de Marvin Fuentes el jueves pasado en una entrevista en vivo en el canal para el que trabaja, allí mismo la presentadora dijo que la causante de su separación había sido una de sus compañeras, sin dar nombres.

Los rumores se avivaron más vinculando a Milagro Flores a inicios de esta semana, cuando Lanza habló del fracaso de su matrimonio en el show vespertino “Que viva la vida” de HCH.

Los televidentes sacaron sus conclusiones cuando Anahí Pérez le preguntó a Lanza si la mujer era alguien que la cubrió en el programa cuando ella no estuvo, algo que Carolina decidió no contestar.

Su silencio fue la sentencia de Milagro, quien había estado cubriendo a Lanza días atrás cuando esta se ausentó por problemas de salud.

Carolina Lanza y Marvin Fuentes habían estado casado desde el 2016, tiempo en el que procrearon a su hijo Thiago Fuentes.

Po su parte Milagro Flores ha mantenido una relación de más de un año con el presentador y modelo Christopher Hernández.