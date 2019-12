Dentro de un autobús reciben clases niños migrantes hondureños varados en Tijuana, México

Actriz de la serie "Jane the virgin" es la creadora de este proyecto al que asisten niños hondureños

06.12.2019

1/15

Un grupo de voluntarios de un programa llamado Yes We Can World Foundation transforman la vida de niños migrantes, provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala y México, que se encuentran en México en espera asilo.