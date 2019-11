Test de personalidad: Elige un árbol y descubre qué emoción te domina

Las emociones son complejas. ¿Cuántas veces te has sentido a la vez feliz y tremendamente triste? Quizá fue la última vez que te despediste de alguien que quieres, porque se fue a cumplir sus sueños lejos de ti. ¡Te sientes muy feliz por él, pero sabes que lo vas a extrañar!



Sin embargo, todos tenemos tendencia a cierto tipo de emociones. Cuando una emoción te domina, no quiere decir que no puedas sentir otras, claro. Simplemente que tienes una tendencia. Que en general, te tomas las cosas de cierta manera.



Eso también puede cambiar a lo largo de los años, con la evolución de uno mismo. Pero generalmente la tendencia es difícil de revertir. Si quieres saber cuál es la emoción dominante en tu vida, este test psicológico es para ti. Debes elegir un árbol, el que más se identifique contigo. La respuesta te dirá qué emoción te domina.







02.11.2019

