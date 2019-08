La travesti y doble de Taylor Swift que engañó a Travolta

La drag queen Jade Jolie se ha hecho famosa caracterizando a celebridades y también gracias al nuevo video de Swift 'You Need to Calm Down', donde es parte de las estrellas invitadas.



Su parecido con la cantante es tal que llegó a confundir momentáneamente al actor de Hollywood durante la última entrega de los MTV VMAs 2019.



27.08.2019

