FOTOS: Justin Bieber y el look más terrible que ha decidido llevar, sus fans lo destrozan

Muchos aseguran que la vida de casado no le ha sentado nada bien a Justin Bieber, pues el cantante lleva un look desalineado y se se ve hasta pálido, en ocasiones demacrado.



Los comentarios negativos de sus fans no se han hecho esperar.

29.07.2019

