Britney Spears hace debut con su novio 12 años menor en una alfombra roja

Después de cuatro años de romance la cantante la fin se ánimo a hacer su primera aparición en una evento público junto a su novio, el modelo Sam Asghari.



La ocasión elegida por la reina del pop fue la premiere de la cinta de Quentin Tarantino 'Once Upon a Time... in Hollywood', este 22 de julio en Los Ángeles.

23.07.2019

