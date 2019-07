El Chapo Guzmán ya fue trasladado de prisión para iniciar su condena

Tras ser sentenciado a cadena perpetua, el narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán, fue trasladado de la prisión de Manhattan (Nueva York), donde permaneció arrestado durante el proceso judicial en su contra a una nueva cárcel de máxima seguridad, informó su equipo de Defensa.





Pixelation of faces was done by the US Department of Justice

18.07.2019

