FOTOS: Afirman que al nuevo novio de Lyn May no le gustan las mujeres

La nueva relación de la vedette y actriz mexicana Lyn May se encuentra en boca de todos ya que la pareja la artista es 30 años menor que ella.



Pero las críticas no se detienen ahí ya que luego de la famosa presentara a su nuevo amor llamado Markos, quien es productor en Estados Unidos y cantante, salieron muchos a decir que a el joven le gustaba mucho más el maquillaje que a Lyn May, haciendo referencia a sus preferencias sexuales.

08.07.2019

