Halle Bailey, ¿Quién es la actriz de la nueva versión de "La Sirenita"?

La cantante estadounidense consiguió el papel de 'Ariel' en la nueva versión live action del clásico de Disney 'The Little Mermaid' (La Sirenita).



Bailey no solo marca un hito en su carrera profesional, también en la del estudio, que ha decidido cambiar totalmente el aspecto de la sirena iniciando desde su étnia.

04.07.2019

