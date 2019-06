Estos famosos se enamoraron de las niñeras de sus hijos

Estos famosos se colocaron en el ojo de la polémica por tener relaciones con sus empleadas, la mayoría de ellos estaban casados y eso no los detuvo.



El caso más recordado es el de Jude Law. Hace varios años saltaba la noticia de que la bellísima Sienna Miller, entonces mujercita del casanova de Hollywood, pilló in fraganti al actor con la niñera. “Algunos hombres no puedan mantenerla quieta en el pantalón”, declaró con despecho. A pesar de su enfado, cuatro años después Sienna perdonó a Law y ambos retomaron su relación, la cual duró sólo hasta febrero de 2011.

10.06.2019

