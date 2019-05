Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, duelo de guapos en la alfombra roja de Cannes

'Once Upon a Time... in Hollywood', de Quentin Tarantino, era una de las películas más esperadas del Festival de Cannes, y su alfombra roja este martes antes del estreno no decepcionó, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt como dos de los actores más aclamados.

21.05.2019

