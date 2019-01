Espectacular fue la tradicional fiesta del Club Hondureño Árabe

Decenas de personas asistieron a la tradicional fiesta de fin de año del Club Hondureño Árabe.



“Seas the night y “After at the club” fueron los dos eventos que disfrutaron los asistenes en un ambiente lleno de sorpresas, sabor y música con un grupo internacional.





01.01.2019

