“Cuéntalo con muñecos”, una terapia peculiar

SAN PEDRO SULA.

“Cuéntalo con muñecos” es el primer manual sobre cómo emplear los muñecos tipo Playmobil para hacer terapia. Anna Ferre, psicóloga y terapeuta con más de 20 años de experiencia en acompañamiento psicosocial, es la autora de este manual, dirigido a profesionales.



El libro nace de la experiencia de la autora y de su colaboradora Susana Vela, que, tras años empleando esta herramienta en consulta y tras formar a otros profesionales, detectaron la falta de información en esta metodología.



-Una imagen vale mas que mil palabras

La terapia con muñecos es una herramienta proyectiva que se puede emplear tanto en terapia como en asesoramiento. El manual incluye tanto la base teórica como orientaciones metodológicas para los profesionales.



“La fuerza de la técnica viene de incluir lo visual más allá de lo que una persona pueda contar. Las configuraciones con muñecos permiten ver y comprender cuál es la base del problema o conflicto y poder explorar qué movimientos pueden acercar a una solución de mayor equilibrio”, señala Ferre.



Los beneficios de aplicar esta herramienta en terapia se basan en que, a través de la imagen, en muy poco tiempo se puede acceder a mucha información, que muchas veces es incluso inconsciente:



“La terapia con muñecos también es útil para situaciones en que la persona necesita claridad para comprender el origen de su malestar interno, como las relaciones de pareja o laborales difíciles o las situaciones familiares dolorosas”, añade.



-La terapia con muñecos se puede emplear tanto en niños como en adultos

Aunque esta técnica se e puede aplicar tanto en niños como en adultos, su funcionamiento es muy distinto:



“En una sesión de psicoterapia con muñecos ‘playmobil’ pedimos al paciente que represente el conflicto que tiene creando una escena de muñecos para que pueda ver, literalmente, esa situación, y no sólo hablar de ella”, explica.



En cambio, el uso de esta técnica en niños es muy diferente: “Los niños no explican la imagen, sino que utilizan los muñecos para jugar, y somos los terapeutas los que tenemos que comprender qué está pasando a través del juego”.



Y puntualiza que, “tanto los niños como los adultos están proyectando, lo que pasa que los niños solo hacen lenguaje simbólico, no interpretan racionalmente, mientras que los adultos sí”.



En un contexto como el actual, este método cobra especial relevancia y se presenta como una herramienta muy útil para aplicarla con niños, adolescentes y familias, ya que permite identificar y entender situaciones que de otro modo serían difíciles de comprender.