Madres sampedranas admirables e inspiradoras

Silvia rodríguez. La cantante comparte dos consejos para las madres: “1. Lo más importante que podemos hacer por nuestros hijos es enseñarles a poner a Dios en primer lugar, conocerlo de verdad y acercarse a él, eso les enseñará que aunque su mamá no esté nunca, ellos no estarán solos y que, aunque fallemos como humanos, Cristo jamás les va a fallar. 2. Que nuestros hijos aprenden de lo que hacemos, no de lo que decimos; ellos observan nuestras actitudes para enfrentar una dificultad y copian eso al enfrentar sus propios asuntos”.