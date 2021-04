Los diferentes tipos de asma que existen en los niños

SAN PEDRO SULA.

El asma bronquial admite varios tipos de clasificaciones. Así se pueden distinguir distintos tipos de asma infantil en función del nivel de control, de los factores desencadenantes, y de la gravedad y frecuencia con la que aparece.



3 tipos de asma en los niños, según su gravedad



1. Asma leve

En el asma leve, las crisis aparecen con una frecuencia no superior a 1 o 2 por semana, no existe interrupción del sueño nocturno, en los periodos intercrisis (como su nombre indica, son los periodos de tiempo que transcurren de una crisis a otra) el paciente está asintomático y existe buena tolerancia al ejercicio físico.



La espirometría suele ser normal o con una obstrucción mínima. Las crisis asmáticas suelen responder en menos de 24 horas únicamente utilizando broncodilatadores. El asma leve se divide a su vez en dos subgrupos: leve intermitente ( son criss puntuales) o leve persistente (los síntomas son frecuentes).



2. Asma moderado

Estos pacientes precisan con frecuencia un tratamiento antiinflamatorio de base, acompañados en las crisis asmáticas del uso regular de broncodilatadores. En el caso de que las crisis sean graves, es posible la necesidad de corticoides sistémicos. Las crisis aparecen con una frecuencia superior a 1 o 2 por semana. Pueden surgir crisis asmáticas graves aunque son poco frecuentes.



La necesidad de tratamiento médico urgente es inferior a 3 veces al año. Puede aparecer asma nocturna 2 o 3 veces por semana, con repercusión en la vida escolar y en los periodos intercrisis el niño puede presentar tos seca y pitos con frecuencia, y la tolerancia al ejercicio físico está disminuida. La espirometría presenta un patrón obstructivo claro y la respuesta de los bronquios después de la administración de un broncodilatador es positiva.



3. Asma grave

Estos pacientes precisan tratamiento de continuo y asociando diversos fármacos: brocodilatadores + corticoides sistémicos o inhalados a dosis elevadas + antileucotrienos. Las crisis aparecen con mucha frecuencia y suelen ser crisis asmáticas graves. Los pitidos en el tórax o sibilancias suelen aparecer a diario. La necesidad de tratamiento médico urgente es de más de 3 veces al año. En algunos casos, estas crisis van acompañadas de insuficiencia respiratoria e incluso respiración asistida.



En los periodos intercrisis, el niño presenta tos seca y pitos continuos, con muy mala tolerancia al ejercicio físico, con interrupción casi diaria del sueño nocturno y opresión torácica al despertar por las mañanas. La vida escolar se ve claramente afectada y la espirometría presenta un patrón obstructivo claro. Si los síntomas del niño empeoran con el tiempo y aparecen con regularidad, no dejes de consultar a su pediatra.



Asma infantil en función de su origen

Basándonos en el origen de la enfermedad o en los factores desencadenantes, el asma infantil puede ser:



1. Asma extrínseca

Se denomina también asma alérgica e incluye el asma por inhalantes (pólenes, ácaros, animales, hongos y agentes ocupacionales) y las crisis de asma por alimentos, medicamentos e himenópteros. El asma alérgica puede, a su vez, dividirse en estacional y perenne.



2. Asma intrínseca

Recoge el resto de los casos en los que no es posible identificar una causa alérgica. El asma asociado a procesos infecciosos, el inducido por la existencia de reflujo gastroesofágico o el que se manifiesta por la inhalación mantenida de vapores irritantes son algunos ejemplos. Entre ellos están:



Asma no alérgica (las crisis se desencadenan por sustancias irritantes, como el humo del tabaco, desodorantes, pintura...), por infecciones respiratorias, cambios repentinos de temperatura o el reflujo gastroesofágico.

Asma ocupacional: las crisis se desencadenan por la exposición a sustancias químicas en el lugar de estudios o residencia.

Asma inducida por el ejercicio: se desencadena cuando el niño hace ejercicio o incrementa su actividad física.

Asma nocturna: puede aparece en niños con cualquier tipo de asma.

-5 tipos de asma más comunes entre los niños

Para tratar los síntomas del asma en los niños es necesario conocer los tipos de asma que pueden padecer. Para cada tipo de asma hay síntomas diferentes:



Asma alérgica

Cuando la respiración del niño se altera y se dificulta cuando él es expuesto a alérgenos como el polen, los ácaros o pelo de animales, en cualquier estación.

Asma estacional

Cuando el niño presenta dificultad para respirar o le tapona la nariz o le produce muchas secreciones nasales, cuando él tiene contacto con el polen, especialmente durante la época de primavera.

Asma no alérgica

Cuando los síntomas aparecen o son desencadenados por sustancias irritantes como el polvo, infecciones respiratorias, aire frío, cambios bruscos de temperatura, entre otros.

Asma ocupacional

Cuando el niño o el adulto es expuesto a sustancias químicas como resinas plásticas, polvo de madera o de metales, etc.

Asma por el ejercicio

Muchos niños pueden sentir dificultad para respirar cuando aumentan su actividad o esfuerzo físico. El ejercício físico puede provocar tos y consecuentemente una crisis asmática. Estos síntomas pueden presentarse durante o tras el trabajo físico.