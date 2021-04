Los beneficios que aportan las mascotas para los niños

SAN PEDRO SULA.

Son muchas las familias que regalan mascotas a los niños, unas mascotas que llenan de alegría el corazón de los pequeños y los hogares de todo el mundo.

Pero cuando las mascotas son adoptadas (siempre es mejor adoptar en lugar de comprar) y al fin se les da un hogar, muchas familias no piensan de antemano la responsabilidad que conlleva tener una mascota en casa y los beneficios increíbles para los niños (y también para los adultos).



Si se tiene una mascota en casa (me refiero a gatos o perros), no sólo se convertirá como parte de la familia, sino que además debe tratarse como tal.

Queda fuera de lugar pensamientos como “si me estorba lo regalamos”, porque un animal es un ser vivo al que debes respetar y no es un juguete que funcione a pilas, si decides tener una mascota es para tenerla siempre en tu hogar. Y eso los niños lo deben ver.



-Transmiten valores

Los animales aportan muchos valores a los pequeños, valores que en ocasiones las propias personas olvidan de transmitir. Valores como la empatía, el amor incondicional, el respeto, responsabilidad, compasión, la fidelidad… son valores que los niños aprenderán gracias a sus mascotas. Pero además de los valores, los niños pueden obtener beneficios en sus vidas gracias a las mascotas, y es que son esenciales para la buena crianza de los hijos.



-Reduce el estrés en los niños

Hay facilidad para el entendimiento entre los niños y los animales domésticos que no pueden ser aplicados a otras relaciones. Los perros y los gatos se comunican con las personas de una forma especial, diferente pero con éxito, y además son eficaces para el desarrollo emocional de los niños. Las mascotas pueden ayudar a un buen desarrollo de la autoestima de los niños mediante la reducción del estrés y los sentimientos de ansiedad.



-Menos riesgos de asma y alergias

Los niños que crecen con mascotas desde bebés tienen menos riesgos de padecer alergias y asma. Al estar expuesto al pelo de los animales desde el nacimiento el cuero desarrolla inmunidad ante estos agentes externos.



-Sensación de seguridad

Las mascotas no son críticos, no dan órdenes, no se enfadan y saben perdonar rápido… esto en cambio, no sucede con muchas personas del mundo adulto. Los animales siempre son cariñosos (si se es cariñoso con ellos) y su presencia en casa ayuda a que los niños sientan gran seguridad y apego.



-Alivia la ansiedad por separación

Cuando las mascotas están en casa pueden ayudar a aliviar la ansiedad por separación en los niños cuando mamá o papá no están en casa. Las mascotas son parte de la familia, son uno más en los corazones de los pequeños y podrán estar dándoles apoyo emocional en la espera de la vuelta de los padres a casa.



-Autoimagen positiva

El amor incondicional y la compañía constante de un perro o un gato fiel (o más de uno), hará que los niños se sientan importantes, algo que les ayudará a tener una mejor autoestima y una autoimagen excelente de ellos mismos.



-Mejora las relaciones con otras personas

Los niños que se unen emocionalmente a sus mascotas, son más capaces de establecer buenas relaciones con otras personas porque sabrán crear vínculos afectivos.



-Reducen la agresividad

Existen estudios que perros y gatos pueden ayudar a niños hiperactivos o demasiado agresivos a estar más tranquilos. Pero para que esto ocurra tanto el perro como el niño deberán ser educados adecuadamente para que se comporten de forma correcta con los demás.



Pero cuando los niños juegan con los gatos o perros puede ser una fuente de calma y relajación, así como un estilo para el cuerpo y el cerebro. Jugar con los animales es un mundo de aprendizaje nuevo para los pequeños ya que puede estimular la imaginación y la curiosidad por los pequeños.



-Alegría familiar

Y por supuesto, las mascotas aportarán a los hogares una alegría que no se puede conseguir de otra manera. Las mascotas son parte de la familia y sólo por eso, es motivo de alegría y felicidad sólo con su compañía.