Señales que indican que estás criando a un niño feliz

SAN PEDRO SULA.

El deseo más fuerte que tiene cualquier padre o madre del mundo es que sus hijos sean felices. La felicidad es un objetivo que no todo el mundo sabe alcanzar, pero que en realidad es más sencillo de lo que se imaginan… De hecho, los niños son expertos en ser felices y somos los adultos quienes deberíamos aprender de ellos.

A pesar de esto, muchos padres tienen dudas sobre si sus hijos son felices o no, pero hay señales que dejan claro que un niño sí que es feliz… Solo hay que estar atentos a algunos detalles. Un niño no te dirá que es feliz porque probablemente no entienda bien ese concepto, pero sí te mostrará que lo es con su comportamiento. ¿Quieres saber si tu hijo es feliz? Sigue leyendo porque te vamos a explicar las 10 señales que te lo revelan…



Señales que revelan que tu hijo es feliz

1. Hace mucho ruido. ¿Tu hijo hace tanto ruido que a veces te entran hasta palpitaciones? ¡Reduce ese estrés y piensa que cuanto más ruido hace más feliz es! Si estuviera siempre callado y sin moverse… ¿verdad que te preocuparías?



2. Habla muy alto. Los niños felices no controlan mucho el tono de su voz, por lo que es más que probable que hable con un tono bastante elevado. No te enfades por eso, es una señal de que está feliz mientras te cuenta algo, ¿qué hay mejor que eso?



3. Llama tu atención. ¿Alguna vez te has dado cuenta de como tu hijo/a te ha llamado la atención? Es porque te quiere y quiere que te fijes en él… Eso no es malo, simplemente necesita un poco más de tu amor. Aunque recuerda que si llama tu atención de forma negativa, tendrás que reconducir su conducta.



4. Nunca se cansa de jugar. Nunca se cansa de jugar ni tiene por qué cansarse… los niños disfrutan del juego y además NECESITAN tiempo de no tener nada que hacer para poder potenciar su imaginación y creatividad jugando.



5. Pregunta y cuestiona todo. Si tu hijo pregunta sobre todo lo que haces e incluso cuestiona todo lo que dices, no te irrites. Es una señal de que es feliz y que su buena curiosidad no para de avanzar. Si tu hijo pregunta a todas horas, ¡contéstale! Necesita que seas su guía porque va a ser un niño muy inteligente.



6. Es todo un inquieto. ¿Está cenando y se levanta cada dos por tres? ¿En un restaurante se levanta a explorar el lugar? ¡No le riñas! Eso significa que tu hijo realmente es feliz de estar ahí contigo, ¡y sus deseos de explorar gracias a su bienestar son magníficos!



7. Tiene rabietas. ¿Te agobias cuando tus hijos tienen rabietas? ¡deja de ponerte de mal humor! Las rabietas en niños pequeños son la forma en que expresan sus emociones, en que comienzan a decirte cómo se sienten y qué necesitan.

Es cierto que necesitarán con el tiempo que les enseñes a regular las emociones más intensas y a expresarlas de forma correcta… pero ante una rabieta no te enfades, acércate y abrázale porque tu cariño es lo que más necesita en ese momento.



8. Corre por todas partes. Un niño feliz se aburre de caminar, ¡pero prefiere correr, montar en bicicleta, patines o patinete! Ese movimiento de su cuerpo es una señal de que es feliz y de que le gusta la emoción de ir más rápido que tan solo caminando.



9. Cuando llora o cuando ríe lo hace muy fuerte. Si llora, lo hará con todo su sentimiento… y si se ríe, igual. Esto es buena señal, es una forma de expresarse, de mostrar cómo se siente y de que comienza a ser consciente de que si está triste tiene que llorar y si está contento reír es lo mejor que le sentará.



10. Quiere tus abrazos todos los días. No hay nada mejor y más confortable que un abrazo de mamá o de papá. Ese contacto físico es lo que más necesita un niño para ser feliz. El abrazo es la forma de contacto más íntima entre personas y los niños necesitan el contacto amoroso con sus padres casi tanto como el comer.