Señales que advierten la ansiedad en niños pequeños

SAN PEDRO SULA.

No es inusual que los niños, incluso los más pequeños, se sientan ansiosos a veces. Pero saber si la ansiedad es un problema para su hijo puede ser confuso. Esto es especialmente cierto en el caso de los niños que piensan y aprenden diferente, ya que son más propensos a sentirse ansiosos por la escuela y las amistades.



Si usted se pregunta si un estudiante de preescolar o de primaria esta experimentando estrés o ansiedad, estas son algunas señales que podría observar, según John Piacentini (PhD) y Lindsey Bergman (PhD) expertos del centro UCLA Child Anxiety Resilience Education and Supports (CARES).



Señales físicas de ansiedad

-A menudo se queja de dolores de estómago o de cabeza, aunque no exista un motivo médico para ello.

-Se niega a merendar o almorzar en la guardería o en la escuela.

-No usa baños a menos que sea el de la casa.

-Es incansable, inquieto, hiperactivo o distraído (incluso sin tener TDAH).

-Empieza a temblar o a sudar en situaciones intimidantes.

-Constantemente tensa los músculos.

-Tiene dificultad para concliar el sueño o permanecer dormido.

Señales emocionales de ansiedad

-Llora mucho.

-Es muy sensible.

-Se irrita o se enoja sin ningún motivo claro.

-Teme cometer errores, incluso pequeños.

-Tiene ataques de pánico (o teme tenerlos).

-Se preocupa de cosas que ocurrirán en un futuro lejano, como preocuparse por la escuela media cuando todavía está en tercer grado.

-Se preocupa o siente temor cuando lo dejan en algún lugar (guardería, escuela, casa de parientes, etc).

-Tiene pesadillas frecuentes acerca de perder a uno de sus padres o a un ser querido.



Señales conductuales de ansiedad

-Pregunta constantemente “¿y si…?”. (“¿Y si ocurre un terremoto?”).

-Evita participar en actividades en clase, como cuando se sientan en círculo.

-Permanece en silencio o preocupado cuando se espera que trabaje con otros.

-Se niega a ir a la escuela.

-Se queda solo durante el almuerzo o el recreo.

-Evita situaciones sociales con otros niños, como fiestas de cumpleaños o actividades extracurriculares.

-Constantemente busca la aprobación de sus padres, cuidadores, maestros y amigos.

-Dice “¡no puedo hacerlo!” sin un motivo real.

-Tiene berrinches o crisis.



Cómo ayudar

Entender qué está causando la ansiedad es el primer paso para ayudar. Observe el comportamiento del niño con detenimiento. Usted puede tomar notas e intentar descubrir patrones de conducta. Buscar ayuda médica.