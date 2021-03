Hábitos para vivir un embarazo saludable

SAN PEDRO SULA.

Sin embargo, siete de cada diez mujeres españolas no siguen hábitos diarios correctos de alimentación y ejercicio durante la gestación, según recoge el VIII Estudio CinfaSalud Percepción y hábitos de riesgo en mujeres españolas durante el embarazo, avalado por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y presentado por Cinfa con motivo del Día de la Madre.



Este estudio, realizado con una muestra representativa de 2.436 madres españolas, muestra que una de cada cuatro gestantes (26,7%) no adapta sus hábitos alimenticios durante el embarazo, o incluso los empeora.



Además, solo seis de cada diez evitan los alimentos considerados conflictivos o de riesgo, como los embutidos, lácteos no pasteurizados o carnes y pescados poco hechos. Solo tres de cada diez (39,8%) cuidan su hidratación.



Por otra parte, siete de cada diez (69,3%) practican ejercicio físico moderado o adaptado a esta etapa, pero tres de cada diez (30,4%) no realizan actividad física y un 0,4% apuesta por el ejercicio físico intenso pese a no estar aconsejado durante la gestación.



El doctor explica que la actividad física aumentará el bienestar de la madre, contribuirá a una adecuada evolución del embarazo y preparará su cuerpo para el parto, facilitando su posterior recuperación.



“Una correcta nutrición y la práctica regular de ejercicio moderado son necesarias para la salud de cualquier persona, pero aún más en el caso de las mujeres embarazadas”, destaca el doctor Julio Maset, médico de Cinfa.



“Solo una alimentación variada y equilibrada, libre de alimentos considerados de riesgo y sin consumo de tóxicos como el alcohol o el tabaco procurará al bebé los nutrientes que necesita para su correcto desarrollo”, añade.



En este sentido, la investigación revela que existe una mayor concienciación de los riesgos que implican el tabaco y el alcohol, dado que nueve de cada diez embarazadas evitan estos tóxicos. Aún así, el 10% restante es reseñable dados los elevados riesgos que conlleva su consumo para el desarrollo y la salud del bebé.



El estudio revela que el 83,3% de las mujeres declara haber pasado un buen embarazo a nivel físico, aunque un 95,8% reconoce haber sufrido algún síntoma.



El cansancio y la somnolencia (64,6%) son, junto con los trastornos digestivos (55%), los síntomas más frecuentes entre las encuestadas.



Tras estos se encuentran las nauseas y vómitos (46,6); la retención de líquidos y las piernas cansadas (41,6%); los problemas de espalda y ciática (37,4%), los altibajos emocionales (37,4%) y el insomnio (32,1%).



Dentro del porcentaje de mujeres que experimentan síntomas, una de cada dos tiene más síntomas psíquicos que físicos durante la gestación.



En gran medida, ese malestar emocional tiene su causa en las inquietudes y dudas que la mujer experimenta durante el embarazo. “Las más habituales son la salud del bebé, el momento del parto y los cuidados del bebé posparto, sobre todo en las madres primerizas”, señala el doctor Maset.



“También hemos visto dudas sobre cómo tomar la medicación, si se pueden tomar medicamentos, si se puede trabajar o no… En cualquier caso, siempre que existan dudas hay que recurrir al médico, al ginecólogo o a la matrona. Nunca hay que quedarse con dudas”, enfatiza.



No obstante, estos miedos disminuyen en mujeres que ya han tenido otro embarazo y también con la edad.



Internet, fuente para resolver dudas

Ocho de cada diez encuestadas recurren a profesionales sanitarios para consultar dudas sobre el embarazo, y una de cada tres elige también Internet y las redes sociales como fuente de información, solo por detrás de la matrona (60,3%), el ginecólogo (49,2% y la familia y los amigos (41,2%).



Con respecto a las dudas sobre el consumo de fármacos, cuatro de cada diez presentan dudas sobre cómo tomar su medicación durante la gestación. Una de cada tres embarazadas las consulta con un profesional sanitario, pero un 4,9% deja de tomar la medicación o la toma por su cuenta.



“Es fundamental que la madre no se automedique durante el embarazo, ya que hay muchos fármacos cuya ingesta puede suponer problemas para el feto”, señala la doctora María Jesús Cancelo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).



También advierte de que “tampoco tiene que resignarse a soportar los síntomas o molestias de la gestación, pues la mayoría se pueden paliar con productos farmacéuticos o medicamentos indicados para embarazadas o específicos para ellas”.



A pesar de todo, las cifras indican que las mujeres españolas viven con positividad su embarazo: tres de cada cuatro encuestadas (76,3%) se sienten felices durante la gestación y la mitad (50,4%) piensa que ha mejorado la relación con su familia.



La investigación también revela que ocho de cada diez encuestadas (80,5%) se sienten apoyadas por su pareja durante el embarazo, aunque la mitad (47,8%) afirma que la gestación ha perjudicado su vida sexual o ha interrumpido sus relaciones durante este tiempo.



La relación social en otros ámbitos como el laboral también tiene trascendencia en este periodo. Como explica el doctor Maset, “continuar trabajando durante el embarazo puede ser beneficioso para la futura madre, ya que supone mantener rutinas y porque seguir en contacto con el entorno social es muy recomendable. No obstante, cuando su profesión o condiciones laborales entrañen riesgos o cuando no se encuentre bien, puede ser necesario un cambio de puesto o la baja laboral”.