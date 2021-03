¿Convertirse en madre en el 2021? Tú lo decides

SAN PEDRO SULA.



La doctora plantea en este artículo para EFEsalud la posibilidad de ser madre en 2021 cuando todavía la pandemia de coronavirus es una amenaza. Doctora en biología, Rocío Núñez Calonge se formó en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y desde 1985 lleva trabajando en el campo de la reproducción asistida siendo pionera en la biología de la reproducción.



Es profesora en el Máster de Reproducción de la Universidad Complutense, miembro de la Sociedad Española de Fertilidad, asesora científica del Grupo Internacional de Reproducción y máster en bioética, además de patrono de la Fundación Nene.



¿Ser madre en 2021? Tú decides

Por Rocío Núñez Calonge, doctora en biología y experta en reproducción asistida

“Ser madre sin pareja, con pareja femenina, con pareja masculina, con pareja masculina (pero como si estuvieras sola), con ayuda, sin ella….



Hay mil formas distintas de vivir la maternidad. Y en la mayoría de los casos, todas las mujeres, cuando nos planteamos ser madres, lo meditamos previamente: ¿será el momento más adecuado? ¿Podré hacerlo? ¿Seré una buena madre?



Pocos son los casos en los que nos lanzamos a esta emocionante aventura sin haberlo pensado antes detenidamente. A veces decidimos posponerlo, por distintos motivos, pero, cuando finalmente tomamos la decisión, es uno de los impulsos más fuertes que podemos llegar a tener.



Por eso, cuando nos encontramos algún obstáculo en el camino, como es la necesidad de recurrir a las técnicas de reproducción asistida, nos esforzamos aún más en conseguirlo, perseveramos en el empeño de cumplir nuestro sueño.



Son muchos los interrogantes que nos planteamos y que se añaden a los que ya traíamos. En muchos casos, motivos económicos (una gran parte de las familias se han visto muy afectadas en este sentido), o de índole personal. Se han roto parejas durante estos meses de convivencia obligada, pero el deseo de ser madre subsiste. Como también lo hace, en algunos casos, el miedo, la angustia, la incertidumbre sobre nuestro futuro.



Los psicólogos han comprobado que la actual crisis ha provocado en algunas personas un importante impacto emocional, entre ellas, las mujeres embarazadas, que han visto aumentar su angustia y ansiedad debido al distanciamiento social y la disminución de las relaciones sociales.



Pero el deseo sigue ahí. Mientras tanto, se ven los anuncios de las clínicas de reproducción asistida que “invitan” a realizar un tratamiento. “El momento es ahora”, gritan desde sus páginas web, desde las redes sociales. Por eso, muchas mujeres se preguntan: ¿Es el 2021 el momento de ser madre?



Y yo les respondería: es un momento como cualquier otro. Las clínicas de reproducción asistida son más seguras que nunca. Sus resultados no se han visto afectados por la COVID, y todos los centros sanitarios poseen las más altas medidas de seguridad. Hasta el momento actual, no se ha notificado ningún brote de la enfermedad en ningún centro de reproducción asistida público o privado.



Pero la incertidumbre sobre el futuro no es una buena razón para empezar un tratamiento. Si necesitas más tiempo, espera. Si tus circunstancias actuales han cambiado y te impiden estar totalmente convencida de que sea el momento, espera.



Bien sea con ayuda de las técnicas de reproducción asistida, o de forma espontánea, el momento de ser madre es cuando tú lo decidas. La maternidad es una decisión absolutamente personal, que depende únicamente de la madre o ambos progenitores.