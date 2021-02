Habitos que pueden hacer que un hogar sea tóxico  

SAN PEDRO SULA.

A la hora de formar una familia, el objetivo de los padres no es otro que el de poder vivir en un hogar en el que reinen la calma, el amor y el afecto. En ocasiones ello no es posible y ciertos hábitos dan lugar a que en el hogar se forme un ambiente tóxico que no es bueno para nadie.



Una casa tóxica genera malestar entre todos los miembros de la familia y en el que las peleas y el mal rollo son continuos. Acto seguido te hablamos de aquellos hábitos que pueden provocar que un hogar sea tóxico.



Hábitos que hacen que un hogar sea tóxico.

El hogar es un lugar muy importante para cualquier familia, ya que es el sitio en el que los niños van a desarrollar su aspecto emocional. En el hogar debe primar en todo momento el amor, el respeto o a la confianza. En ocasiones los padres inundan o cargan dicho ambiente del estrés diario sin darse cuenta de que lo que están haciendo, es intoxicar el ambiente.



-Uno de esos hábitos que pueden intoxicar un hogar es el de gritar a todas horas. El estar gritando todo el día, hace que los niños crean que ello es algo normal y se relacionen con las demás personas a través de gritos.

-No es para nada bueno en un hogar que los padres usen los gritos para comunicarse y como algo de lo más normal. Para evitar esto, es importante que los padres dejen los gritos y se comuniquen de una manera calmada y pausada. Con un buen diálogo todas las cosas van mucho mejor y los niños son capaces de crecer en un hogar maravilloso.

-Otro de los hábitos que no deben existir en ningún hogar es la tensión continua. Hay casas en las que la mayoría de sus miembros siempre se encuentran enfadados y peleándose de una manera habitual.

-Se trata de casas en las que se puede sentir la tensión en todos los momentos del día. Si ello ocurre, es importante el sentarse todos juntos y solucionar todos los problemas y buscar soluciones.

-Aunque pueda parecer mentira, el desorden de una casa influye de manera negativa en el estado emocional de todos los miembros de la casa. El encontrarse una casa hecha un caos en todos los sentidos, provoca cierta desorganización mental que provoca cierto estrés con todo lo que ello conlleva a nivel mental y emocional. Para evitar este ambiente tóxico es aconsejable el mantener cierto orden en todo el hogar.

-La falta de valores en una familia es otro de esos hábitos que provoca toxicidad en el ambiente. Los valores deben de estar presentes en todo momento en la educación de los más pequeños y conseguir que la armonía y el afecto estén presentes en el hogar. El desvalorizar de manera continua a los más pequeños de la casa influye de una manera negativa en su autoestima y confianza frente a la vida.

-La casa no puede ser lugar en el que se respire a cada momento negatividad, pesimismo y tristeza. Dichos sentimientos terminan por inundan toda la casa y se convierte en algo realmente tóxico que acaba por afectar a todos los miembros. Ante ello, es bueno que la actitud positiva esté presente en todo momento y todos los miembros de la familia sean felices en la misma.

Como has podido ver, son muchos los hábitos que pueden hacer que un hogar acabe siendo tóxico. Ello no es nada bueno, por lo que es importante el cambiar de hábitos y conseguir que el hogar familiar sea un lugar en el que se respire ciertos valores esenciales como el amor, el respeto y la confianza.