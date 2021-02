¿Tengo que preocuparme si mi hijo habla solo?

SAN PEDRO SULA.

Escuchar a un niño hablar solo mientras juega es algo normal y bastante habitual. En muchas ocasiones, los padres se rayan en exceso ya que piensan que tienen un amigo imaginario con el que habla.

No hay que preocuparse por ello ya que incluso puede llegar aportar numerosos beneficios en su óptimo desarrollo. No pierdas detalle del por qué suelen hablar solo los niños y los numerosos beneficios que les puede llegar a aportar dicha práctica.



Por qué hablan los niños solos.

Si te paras a pensar, la verdad es que no es nada anormal que los niños lleguen a hablar solos, ya que los adultos también lo hacen de vez en cuando. Si las cosas van mal o te enfadas con alguien, es probable que hables contigo mismo/a.



Cuando una persona habla solo para sí mismo, recibe el nombre de habla egocéntrica a diferencia del habla social, que es el que se usa para comunicarse con los demás.



Según algunas investigaciones, se piensa que la mitad de los niños menores de 6 años suelen hablar solos en algún momento del día.



Con los años el habla egocéntrica va dando paso al habla social. El niño ya no necesita hablar solo para expresar cómo se siente, lo puede hacer de una manera interna y hablarse en su propio pensamiento. Por lo tanto, no debes preocuparte si tu hijo habla solo cuando juega ya que con ello están practicando con el lenguaje y las diferentes maneras de hacer las cosas.



Cuándo hablan los niños solos.

-Es bastante normal el escuchar a un niño hablar solo mientras se encuentra jugando. Suelen imitar diferentes voces ya sea con muñecos o mientras juegan con coches o a las cocinitas.

-Aparte del juego, hay muchos niños que se pueden poner hablar solos creyendo que lo están haciendo con un amigo que es imaginario. En dicha conversación suelen haber preguntas y respuestas de todo tipo.

-Un último caso en el que puedes oír a un niño hablar solo es a la hora de darse algún tipo de orden y pensar con el uso del lenguaje.

En todos los casos nombrados no hay por qué el llegar a preocuparse. A partir de los dos años los niños suelen usar tanto el habla social como el habla egocéntrica. Se trata de una manera natural del desarrollo en cualquier niño.

Con el paso de los años, el habla egocéntrica debería desaparecer, ya que el niño ya aprender a pensar las cosas en silencio. Lo normal es que dicha habla desaparezca a partir de los 8 u 9 años. Ello no quita para al igual que ocurre en el caso de los adultos, puedan haber momentos en los que piense en voz alta y llegue a hablar solo.



Si observas que a pesar de pasar los años, el habla egocéntrica no desaparece, es conveniente el llevarlo al pediatra para ver lo que pasa y si existe algún tipo de problema.



Beneficios en los niños de hablar solos.

Hay una serie de beneficios en lo que se refiere a que los niños lleguen a hablar solos:



-El hablar solos es importante a la hora de poder expresar sus sentimientos frente a los demás.

-El desarrollo del lenguaje y el enriquecimiento del vocabulario son otros de los beneficios que tiene para el niño el hablar solo.

-Otros de los beneficios es el de poder fomentar su expresión corporal.

-Hablar solo puede ayudar a un niño a fortalecer su autoestima, un aspecto esencial a la hora de conseguir una buena educación.

En definitiva, no es nada malo que los niños hablen solos a una determinada edad en su infancia. Ello es algo normal en el desarrollo de cualquier niño. El problema puede surgir cuando el habla egocéntrica prevalece sobre la social a pesar de la edad.