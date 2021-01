¿Debe bañarse todos los días al bebé?  

SAN PEDRO SULA.

Existe una tendencia en la mayoría de las familias a bañar a los hijos de manera diaria desde el momento en que nacen.

Sin embargo, se trata de una razón más cultural que higiénica. Así lo aseguran los expertos. «El recién nacido, desde un punto de vista médico o higiénico no necesita un baño diario —asegura María Isabel Armadá, neonatóloga del Hospital Clínico San Carlos—.

Bastaría con limpiarle el trasero con toallitas con crema que no irritan la piel. Los pequeños, al estar tumbados en la cuna, no necesitan un lavado tan frecuente porque su cuerpo no se ensucia, lo que ocurre es que tendemos a hacerlo más por el efecto positivo que produce al dejarles más relajados o al darle el masaje después del baño».



Esta experta apunta que el baño diario, aunque innecesario, no les va a hacer ningún daño, a menos de que los bebés tengan dermatitis atópica, caso en el que deben seguir ciertas pautas que le marque su pediatra en función del grado en que la padezcan.



En la misma línea se manifiesta Elena de las Heras, dermatóloga del Hospital Ramón y Cajal— quien apunta que en el caso de los bebés de menos de un mes «no sería necesario el baño diario».



Adiós a los baños de espuma

Además de preparar el agua a la la temperatura, no debe utilizarse mucho jabón. «Lo recomendable es que sea un jabón neutro o natural, sin perfumes ni colorantes y usarlo en una pequeña cantidad porque reseca mucho la piel —explica la neonatóloga del Hospital Clínico San Carlos—.

La crema hidratante mal no le va a hacer, pero tampoco es necesaria —si no ha sido especialmente indicado por el pediatra— y puede provocar que el bebé se quede frío».



Eso sí, cuando el niño comienza a gatear... la cosa cambia. «El contacto con el suelo de la casa, y más con el de los parques que suelen tener arena —una fuente de transmisión de suciedad, piojos y otros insectos—, hacen que el baño diario sí sea conveniente por higiene».



¿Y el pelo qué?

Respecto al pelo del bebé «es suficiente con un lavado o dos a la semana, depende también de ciertas circustancias, como que se haya manchado con el puré, o vomitado y, entonces, necesite más lavados», apunta María Isabel Armadá.