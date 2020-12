Lo que debes saber si vas a adoptar una mascota

SAN PEDRO SULA.

Tener una mascota en casa trae consigo muchas responsabilidades, por lo que es importante que, antes de tomar alguna decisión, seas consciente de lo que esto va a representar en tu vida. Es por eso que a continuación presentamos una lista de siete cosas que deberías saber antes de llevar una mascota a casa:



1. Mantén la mente abierta

Muchas veces vamos a centros de adopción buscando un animal en específico; sin embargo, esto puede hacer que nos perdamos de nuestro compañero ideal. Michael Keiley, director de centros y programas de adopción de la Sociedad de Massachusetts para la Prevención de Crueldad hacia los Animales en Boston, recomienda "ampliar tu búsqueda al enfocarse menos en el tamaño, edad, color, etc., y más bien en cualidades importantes como nivel de actividad, personalidad, comportamiento, etc."



2. Calcula tu presupuesto

Saca una lista con todos los cuidados que tu mascota puede necesitar, además de los honorarios de adopción, y se honesto con tu bolsillo. Vacunas, alimento, visitas regulares al veterinario y una posible remodelación de tu casa para que esta sea un ambiente seguro pueden sumarte mensualmente una gran cantidad de dinero.



3. ¿Tienes tiempo?

Por lo general, las mascotas requieren un nivel mínimo de actividad física para mantenerse activos y liberar energía. Deberás sacar tiempo de tu día, que podrías invertir en trabajar o descansar, para compartir con ellos. Así que no adoptes si no estás dispuesto a sacrificar algunas de tus rutinas por el bienestar de tu mascota.



4. ¿Tu espacio es adecuado?

Aunque los gatos pueden vivir fácilmente en lugares pequeños, los perros se pueden sentir atrapados en este tipo de espacios. Trata de adoptar una mascota que se acomode a lo que le puedes ofrecer, por duro que sea renunciar a lo que siempre has soñado.



5. Es una decisión de vida

El entusiasmo de tener un animal no puede ser algo momentáneo. Si decides llevar una mascota a casa debes entender que es una decisión de por vida y que no puedes huir ante la primera dificultad que se presente. Las cifras de abandono animal son alarmantes. En Colombia, por ejemplo, se estima que en 2008 había 90.000 perros en las calles, según Ana María Melo Becerra, experta en ingeniería ambiental y sanitaria. Por lo que debes informarte muy bien antes de tomar el riesgo.



6. ¿Te permitirá tu condado o edificio conservar la mascota que deseas adoptar?

No todas las áreas e instalaciones son pet friendly. De hecho, la mayoría tienen ordenanzas sobre el número y el tipo de mascotas que se pueden tener, así que trata de consultarlas antes de llevar un animal a casa.



7. ¿Tienes con quién dejar a tu mascota?

Algunas veces tendrás que alejarte de tu amigo, bien sea por viajes de negocios o de placer. Asegúrate de tener una persona con la que puedas dejarlo y a la que no incomodes, pues es importante contar con una ayuda fija para las situaciones inesperadas.