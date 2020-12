Consejos para alejar de tu casa moscas, mosquitos, hormigas, arañas

SAN PEDRO SULA.

Los insectos toman posesión de terrazas, jardines y habitaciones a su alcance y necesitas algunos remedios que hagan la “convivencia” al menos llevadera. Tienes a tu alcance productos químicos en forma de aerosoles que contienen distintas sustancias, entre las que destaca la eficaz piretrina, capaces de eliminarlos con rapidez pero que, no en todos los casos resultan efectivos, sobre todo si hablamos de espacios abiertos, al aire libre.



Dentro de la casa es más sencillo. Puedes recurrir a los insecticidas eléctricos, discretos dispositivos que se enchufan a la red y permiten el descanso sin que los mosquitos hagan estragos. Si tienes bebés o niños pequeños tampoco es mala idea volver a la mosquitera de toda la vida para evitar que amanezcan con picaduras más o menos serias.



Para espacios amplios existen algunas opciones a tener en cuenta. Por ejemplo, contra las hormigas puedes probar con las trampas cebo que funcionan por contagio, de manera que una primera hormiga toma un poco del veneno que lleva la trampa y la transmite al resto al llegar al hormiguero, eliminando así a la hormiga reina, que es el enemigo a aniquilar. El método comienza a funcionar pasados unos días desde que se coloca la trampa pero resulta mucho más eficaz que pulverizar una determinada zona.



No obstante, si prefieres los trucos caseros, uno muy sencillo y eficaz para acabar con las hormigas consiste en espolvorear canela en polvo por donde pasan las hormigas. En caso de que las hormigas hayan infectado tus macetas, bastará frotar con medio limón el borde de tus tiestos para que las hormigas no se acerquen a ellos, odian el olor de esta fruta. Además, para mantener alejadas a las hormigas de los armarios, basta colgar en ellos unas ramitas de poleo seco, las cuales pueden adherirse fácilmente al mueble con cinta aislante o celofán en los tallos. Y si las hormigas andan a sus anchas por tu casa, espolvorea las zonas por donde pasen con sal. No volverán.



Lo último en tecnología anti “bichos” son los ahuyentadores ultrasónicos, parecidos a una lámpara solar, que emiten una serie de sonidos imperceptibles para los humanos pero insoportable para arañas, hormigas y cucarachas. Para insectos voladores, sigue manteniéndose como método eficaz las lámparas de rayos UV (una luz fluorescente, adecuadamente protegida que atrae principalmente a las moscas). Aunque resultan algo desagradables por el peculiar ruido que producen cada vez que uno de ellos “cae”, son infalibles.



Trucos caseros

Junto a estas soluciones más o menos agresivas, en la propia naturaleza hay determinados aromas que a moscas, mosquitos o avispas resultan especialmente desagradables y que son perfectos como remedios caseros y respetuosos con el medio ambiente. Algunas plantas como la albahaca, el romero, el tomillo o la hoja del árbol eucalipto, así como algunos aceites esenciales son ahuyentadores naturales muy eficaces de estos molestos insectos. Prueba, por ejemplo, a poner en las ventanas de sus habitaciones “favoritas” una planta de albahaca y otra de tomillo y comprobarás cómo se reduce la presencia de moscas (buena idea es colocarlas en la cornisa de la cocina).

También el vinagre y el limón son repelentes naturales contra los insectos. Para mantenerlos a raya hierve ½ litro de vinagre blanco con ½ de agua. Cuando se enfríe colócalo en un bol (para situarlo dentro de casa en alguna discreta esquina) o en pequeñas bolsas de plástico para colgarlas en algún lugar apropiado cerca de donde tenéis pensado hacer una barbacoa o disfrutar de una cena al aire libre. Otro antimoscas natural muy fácil de fabricar es coger la mitad de un limón y enterrarle unos clavos (especia). Colócalo en un lugar discreto y verás cómo desaparecen. Otra buena solución para ahuyentar a las moscas es poner una naranja en la que hayas introducido muchos clavos de olor.



Si el olor a vinagre te desagrada puedes optar por las infusiones de eucalipto, con su suave aroma mentolado que no gusta nada a moscas y mosquitos. Si lo prefieres, adorna el centro de esa mesa preparada para una estupenda cena de verano con una decorativa vela que lleve esencia de lavanda o limón. ¡Todo un éxito y sin molestos visitantes!



Si lo que te preocupa son las avispas la planta de la citronella es una de sus peores pesadillas. Para mantenerlas a raya puedes utilizar velas con su aroma o colocar unas gotas de su aceite esencial en un bonito quemador. Un efecto similar conseguirás con el aceite de geranio, o quemando varitas de incienso o pachuli (muy utilizado en la India para eliminar insectos voladores y conseguir una atmósfera tranquila y relajada).



Para persuadir a las arañas de la idea de instalarse en tu hogar, puedes hacer tu propio insecticida mezclando unas gotas de aceite esencial de árbol de té en ¼ l. de agua junto a una cucharada de aceite de oliva o almendra. Guárdalo en un pulverizador y rocía las propias telas de araña y aquellos rincones donde sospeches que puedan esconderse estos animalitos que no despiertan demasiadas simpatías.

Como norma general recuerda que en esta época es especialmente importante conservar adecuadamente todos los alimentos, crudos o cocinados, ya que la presencia de cualquier resto orgánico hará más probable la presencia de insectos. Los recipientes herméticos y las medidas máximas de higiene contribuirán a que su presencia sea la mínima posible.