10 puntos para mejorar el diálogo en casa

MAMÁ Y PAPÁ, TOMEN NOTA 1. Si es un hijo, cuando quiera abordar un tema, aunque sea complejo, no se predisponga a pensar que mamá y papá van a juzgarlo, recuerde que lo aman y quieren lo mejor para usted. Es mejor hacer equipo y buscar juntos la solución a cualquier situación. 2. Si hay algo que le preocupa, que quiera compartir o del que quiera saber más, en general o relacionado con su familia, coméntelo con ellos. Manifieste lo que está sintiendo, percibiendo y observando. 3. Si los ve muy ocupados, solicíteles un espacio para platicar, quizá pueda ser el fin de semana. Es muy probable que estén dispuestos a escucharlo. 4. Acérquese a ellos de buena manera, como quiere que lo traten, esto se llama comunicación efectiva. Una conversación que inicia con reclamos difícilmente terminará bien. Siempre es mejor hablar con calma. 5. No sustituya la comunicación cara a cara con mensajes de texto, pues se pueden generar confusiones y malos entendidos. Cuando vayan a platicar también procuren dejar de lado los celulares para no distraerse. 6. A veces, los papás no saben cómo propiciar una buena comunicación. Usted puede ayudar a que el diálogo fluya si es amable y amistoso. Una vez que haya expresado sus inquietudes, escuche a sus papás. Se trata de establecer un diálogo, en ocasiones negociar y llegar a puntos de acuerdo. 8. Si siente que en su familia la comunicación es de una sola dirección, con ideas como "aquí el que manda soy yo", busque un intermediario. Un psicólogo o especialista podría mediar en la situación. 9. Fortalecer la relación con sus padres le ayudará a reforzar su autoestima y confianza. Al constatar que en su casa lo apoyan se sentirá más seguro para enfrentar cualquier situación. 10. Mejorar la comunicación con su familia incluso le servirá para el mundo profesional. Los empleadores valoran mucho el trabajo en equipo y la sana convivencia entre compañeros.