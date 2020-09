Situaciones en la cocina en las que el detergente puede ser útil  

SAN PEDRO SULA.

Resulta que los detergentes pueden ser muy útiles fuera de la lavadora, por supuesto, usamos detergente para lavar la ropa. Por lo tanto, es lógico que almacenemos el detergente donde más lo usamos, cerca de la lavadora.

Pero no está de más tener también una botella extra de detergente en el gabinete del fregadero. ¡Resulta que hay seis situaciones en las que el detergente puede ser útil en la cocina! Aquí hay seis razones para mantener el detergente en el armario de tu cocina.



1. Puedes usar detergente como jabón de manos

¿Te has quedado sin jabón de manos y olvidaste ponerlo en la lista de la compra? Entonces el detergente ofrece una solución. Una mezcla de detergente y agua puede servir como una buena alternativa al jabón de manos. Llena una botella vacía de jabón de manos con una parte de detergente y una parte de agua, agita suavemente la mezcla y ¡listo!



2. Haz un limpiador de manos extra fuerte

¿Tienes demasiada suciedad en tus manos y debes hacer mucho esfuerzo para quitarla? Imagina grasa negra después de trabajar en tu automóvil o bicicleta, o en residuos de pintura. Usa una mezcla de una cucharadita de detergente y una cucharadita de aceite vegetal. Toda la suciedad en tus manos desaparecerá como la nieve en el sol.



3. Puedes usar detergente para hacer un limpiador universal

Mezcla 2 cucharadas de detergente por litro de agua y usa la solución para combatir la grasa y la suciedad en toda tu cocina. Por ejemplo, agrega esta mezcla a una botella de espray práctica y puedes usar tu limpiador casero multiuso todos los días para limpiar todo tipo de superficies en tu hogar. Además, el detergente también tiene un aroma agradable, por lo que tu casa también tendrá un olor maravilloso después de la limpieza.



4. Úsalo para fregar el suelo

Vierte media tapa de detergente en un cubo lleno de agua tibia y usa la solución para fregar el suelo de tu cocina. Probablemente esto no sea lo primero en lo que piensas fregar el suelo, pero confía en nosotros; ¡tu suelo brillará como nunca! Además, tu casa también olerá súper bien. Así que es un ganar-ganar.



5. Úsalo para pretratar las manchas

Ups, ¿te has salpicado de salsa tu blusa blanca favorita mientras cocinabas? Si tienes una botella pequeña de detergente en la cocina, puedes pretratar esta mancha rápida y fácilmente. Al aplicar un poco de detergente líquido directamente sobre la mancha, te aseguras de que la ropa no absorba completamente la mancha. ¡Luego pon la blusa en la lavadora y es como si nunca hubiera pasado nada!



6. Puedes usarlo para una tubería tapada

El detergente puede ayudar a desatascar un drenaje tapado. Vale la pena intentarlo antes de llamar a un costoso fontanero. Vierte media taza de detergente por el desagüe, déjalo reposar durante unos minutos y luego enjuaga con agua hirviendo. Se habrá disuelto y el agua caliente ayudará a limpiar el drenaje.