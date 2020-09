Acciones para fomentar la autoestima de su hijo

SAN PEDRO SULA.

1- Elogiar y no ridiculizar: los niños necesitan que se les reconozcan las pequeñas cosas que hacen diariamente. El refuerzo debe ser sincero, sin exageraciones y de acuerdo con los comportamientos que deseamos fomentar en ellos.



2- Descubrir sus cualidades: hacerles valorar, mediante distintos recursos, las cosas que saben hacer, las cualidades que tienen y sus habilidades. Además, darles la oportunidad de que las demuestren con frecuencia. Todo esto les ayudará a sentirse especiales y capaces.



3- Mejorar su imagen corporal: la apariencia física es muy importante para estar a gusto con uno mismo, especialmente en el desarrollo de la adolescencia. Enséñele normas sobre higiene personal y limpieza, forma de vestir, hábitos de aseo, etc.



4- Ayudarle a tolerar frustraciones: no siempre conseguimos lo que queremos y ello no debe ser motivo de infelicidad. Los pequeños no deben desanimarse ni deprimirse si no logran alguna cosa, porque muchas veces no depende de sus esfuerzos, sino de circunstancias ajenas a ellos.



5- Valorar sus opiniones: los niños no deben pensar: «lo que digo yo no cuenta». Las opiniones e ideas que expresan deben ser tenidas en consideración, pero siempre valorando su aportación y participación.



6- Comunicación fluida: es la base fundamental de la convivencia. Siempre deberían buscarse momentos del día adecuados para interesarse por las cosas y los problemas de los hijos, manteniendo conversaciones afectuosas con ellos, debatiendo y comentando temas interesantes, comunes o personales.



7- Ayudarles a proponerse metas: lo que les exigirá desmenuzar aquello que quieren conseguir en pequeños pasos. Que desde pequeños se formulen propósitos, contribuirá para que tengan un buen futuro convirtiendo este hecho en un valor que tomarán en cuenta el resto de sus vidas.



8- Evitar la sobreprotección: cuando los hijos tienen alguna dificultad o debilidad, los padres tienden a sobreprotegerles, ofreciéndoles una ayuda excesiva. Pero muchas veces realizan las cosas por ellos. El niño desarrolla un autoconcepto caracterizado por la necesidad de que alguien le diga lo que tiene que hacer.



9- Interesarse por su vida escolar: los adolescentes pasan muchas horas en el colegio y allí les suceden cosas a diario que afectan positiva o negativamente al desarrollo de su autoestima. Interesarse por los estudios y las relaciones que tiene con sus compañeros de clase les da la seguridad afectiva que necesitan.



10- Fomentar la autonomía personal: que aprendan a cuidar de sí mísmos. La autonomía no solo se refiere a las habilidades de alimentación, vestido y salud, sino a las relaciones interpersonales y a su autoestima.