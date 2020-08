La cocina de la felicidad: alimentar un buen estado de ánimo

SAN PEDRO SULA.

Tres nutricionistas describen la alimentación que contribuye a mejorar nuestro bienestar emocional y estado de ánimo, y explican que la forma y el ambiente en que comemos puede ayudarnos a ser más felices.



Odile Fernández, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria; Andrea Marqués, nutricionista, dietista y experta en gastronomía; y Carmen Escalada, nutricionista clínica y deportiva.



La doctora Odile Fernández, autora de los libros Mi revolución anticáncer y Recetas para vivir con salud, apuesta por la que denomina “cocina de la felicidad'”, es decir aquella alimentación que puede ayudarnos a mejorar nuestro bienestar emocional y nuestro estado de ánimo.



Esta médica propone un estilo de alimentación que no solo es válido para personas sanas que quieren sentirse mejor y más felices, sino que también resulta útil para quienes sufren trastornos del ánimo, como depresión o ansiedad, y quieren mejorar su sintomatología.



Las moléculas que previenen la depresión

Según Fernández, “la depresión se relaciona con la inflamación crónica, y dado que la carne es proinflamatoria, aconseja reducir su presencia en los menús, en especial la carne roja, la procesada y los embutidos”.



Para alimentar un buen estado de ánimo, esta experta recomienda incorporar a diario las especias para dar sabor a los platos ya que son antiinflamatorias, y aconseja consumir pescado azul al menos dos veces por semana, ya que es rico en Omega 3 y también tiene un gran poder antiinflamatorio.



También explica que una dieta basada en el mundo vegetal, con frutas, hortalizas, legumbres, semillas y frutos secos, “nos ayudará a aumentar la síntesis en nuestro organismo de los neurotransmisores del buen humor, como son la serotonina, la melatonina, la dopamina y la noradrenalina”.



La doctora resalta la importancia de consumir vitaminas del grupo B, dado que nos ayuda a producir estos neurotransmisores. Fernández señala que encontraremos la vitamina B6 y el ácido fólico en el mundo vegetal y la vitamina B12 en huevos, pescados y carnes.



Por otra parte, es categórica al afirmar: “No fumes. El tabaco merma nuestra salud y genera radicales libres, unos compuestos químicos perjudiciales para la salud y relacionados con el inicio de la depresión”.



La doctora Fernández también recomienda hacer ejercicio a diario. “Por ejercicio entendemos, no solo hacer deporte, sino también caminar a paso ligero, cuidar el jardín, subir escaleras en vez de usar el ascensor y moverse en lugar de quedarse en el sillón” , enfatiza.



“Los alimentos más destacados y recomendables para consumir a diario en “la cocina de la felicidad” son el chocolate negro y el plátano”, según Fernández.

Comer con tranquilidad y en buena compañía

Por su parte, las nutricionistas Carmen Escalada y Andrea Marqués, del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, explican a Efe que, para ser más felices y estar más animados, no solo es importante lo que se come, sino además cómo se come.



Marqués, nutricionista dietista con grado en nutrición y dietética y postgrado de especialista en nutrición y gastronomía, recomienda los denominados “platos coloreados”.



“Cuanta más variedad de colores haya en nuestro plato, más atractivo será visualmente, estimulando nuestra apetencia. Para ello resulta muy práctico combinar las verduras o frutas de temporada con alimentos proteicos”, explica.



También es importante para ella “comer en un ambiente tranquilo, masticar despacio disfrutando de cada bocado y de sus características organolépticas, como el sabor, el olor y la textura, entre otras”.



“Comiendo de esta manera, identificaremos mejor nuestra señal de saciedad y, seguramente, ingeriremos menos cantidad de comida, por lo que tendremos mejores digestiones”, precisa.



“Para una “alimentación para la felicidad” también hay que evitar las grandes ingestas o atracones, pues nos harán sentir más pesados y psicológicamente nos generarán un sentimiento de culpa sobrecargando emocionalmente el acto de comer”, señala Marqués.



Esta nutricionista y dietista también aconseja “hacer al menos una comida al día en compañía, en lugar de alimentarse mirando la televisión o delante del ordenador”.



“Compartir este rato nos va a aportar un placer extra por la buena compañía y nos permitirá relacionar la comida con un momento social”, apunta Marqués.



Nutrientes que nos levantan el ánimo

Para mejorar nuestro estado de ánimo, Carmen Escalada, diplomada en nutrición y dietética, y postgrado en nutrición clínica y deportiva, destaca la importancia de consumir alimentos ricos en magnesio, “un mineral que interviene directamente en la producción de energía aumentando nuestra vitalidad”.



En ese sentido, aconseja tomar cacao en polvo puro en el desayuno, frutos secos como nueces, almendras o anacardos en los medios tiempos, es decir entre las comidas principales, y legumbres al menos una vez a la semana.



Escalada señala que también “debemos cuidar el consumo de triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina, que nos ayudará a mejorar nuestro bienestar emocional sintiéndonos más tranquilos y relajados”.



“Algunas fuentes naturales de triptófano son la carne roja, la leche, los huevos, las legumbres y cereales integrales y, por supuesto, el chocolate negro, del que podemos consumir 1-2 onzas al día después de la comida o de la cena”, asegura.



Los carbohidratos también son importantes para la felicidad, según Escalada, ya que “no debemos olvidar que la glucosa alimenta nuestro cerebro”.



“Aunque es importante buscar estos nutrientes en fuentes saludables. Por ejemplo, podemos consumir pan integral o fruta por la mañana recargando así nuestra energía y activando nuestro metabolismo para empezar bien el día”, especifica.



Escalada coincide con la doctora Fernández en la recomendación de consumir alimentos ricos en ácidos grasos Omega 3, que contribuye a una cocina de la felicidad. Señala que en este tipo de alimentos han de estar presentes las anchoas, el salmón y el atún, que resultan fáciles de consumir en verano, así como en los frutos secos naturales: almendras, nueces y pistachos.