Maneras para organizar un armario rápido

SAN PEDRO SULA.

Organizar un armario no es tan difícil como parece, solo se necesita un poco de creatividad y algo de orden para lograr el objetivo. Lo que sí, depende mucho la organización de tu closet; como también, el tamaño de este.



Por eso, esta nota está hecha para encontrar los mejores consejos para organizar un armario.



Consejos para organizar un clóset pequeño. Lo primordial es tener en cuenta que en un armario pequeño no se puede sobrepasar la cantidad de cosas, objetos y/o ropa; ya que, de caso contrario, denotará desorden en el mismo closet.



-Separar, por ejemplo, la categoría de ropa (pantalones, blusas, chompas, etc), por cajones, ayudará a organizar mejor un armario.

-Renueva tu clóset utilizando el espacio que antes no usabas, como la parte superior de este.

-¡Haz doble uso de tus espacios! Si eres de las personas que tiene un armario muy pequeño, que se basa solo en tener cajones y estantes; lo que puedes hacer es utilizar el espacio que está por encima de los cajones, creando de esto, un tubo de colgadores.

-Separa a tu armario del resto de la habitación, a través de una cortina. Quizás suene algo sencillo, pero esto le dará mayor estética a tu dormitorio.



Ideas para organizar el clóset de una mujer

A veces, durante la desesperación de qué ponerse, muchas mujeres suelen dejar sus armarios desordenados; ya sea amontonando toda la ropa en un solo lado o mezclando la ropa entre los mismos cajones. Por ello, no pierdas de vista los consejos e ideas, sobre cómo organizar un armario de mujer, que tenemos para ti.



-Restablece el orden de tu ropa. Selecciona que prendas seguirán siendo parte de tu clóset y cuales se irán a una casa de donación.

-Ordena tus zapatos. Si el armario que tienes cuenta con un espacio para colocarlos, pero el tamaño te parece muy pequeño, lo que puedes hacer es posicionarlos debajo de tu cama.

-Divide tu ropa por cajones, dependiendo la estación. Por ejemplo, si es verano, coloca la ropa veraniega entre los primeros cajones.

-Haz uso de la parte de arriba de tu clóset, para colocar tus bolsos o carteras.

-Si tu habitación es pequeña, convertir a tu armario en multiusos es de gran utilidad; es decir, volverlo en parte de tu cómoda, donde van los perfumes, maquillaje, entre otras cosas.





Ideas para organizar el clóset de un hombre

No existe gran diferencia entre el closet de un hombre y de una mujer. La distención notoria está en el tipo de ropa que cada uno usa; en el sentido que, mientras uno podría tener un espacio para corbatas, la otra podría tener algún cajón para la ropa interior.



-Mantén como prioridad a los trajes. Distribúyelos de una manera adecuada, para que se te sea fácil sacarlos y acomodarlos.

-Compra colgadores especializados para corbatas y cinturones.

-Organiza tus zapatos por colores, para que cuando quieras combinarlos con alguna ropa en especial, se te sea fácil elegir