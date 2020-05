9 Formas para gozar de una buena salud mental  

San Pedro Sula. En estos días de aislamiento social, la salud mental del ser humano se ha visto afectada o interferida por múltiples acontecimientos que pasan alrededor del mundo.

Sin embargo, siempre habrá una salida a todo ese cúmulo de estrés generado por las situaciones que pasan a nuestro alrededor.

Puesto que hoy en día se escucha hablar acerca de la salud mental, surge la interrogante ¿qué es la salud mental? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define como un “estado de bienestar físico, mental y social del ser humano”.



Kenia Reyes, máster en Psicología Social, resalta que para fomentar la salud mental se deben crear espacios y acciones que propicien una buena calidad de vida, esto desde la protección de los derechos, hasta la consecución de comunidades en donde se pueda tener un estilo de vida saludable.



“Es indiscutible que cada día los humanos nos enfrentamos a nuevos retos en la manera de vivir, ya sea a nivel familiar, profesional o individual. Sumados a estos retos se encuentran los factores de riesgo o de protección con los que cuenta una persona”, expresó Reyes, por eso recomienda estas nueve formas para gozar de una buena salud mental.

Formas para logralo!

1. Atención.

Busque ayuda de un profesional de la salud mental, no tenga la falsa creencia de que al psicólogo solo acuden los que están “locos”. Elimine de su mente ese estigma que ha permanecido por años, ya que se ha demostrado que estos especialistas juegan un papel fundamental en la atención de la salud. No tema buscar ayuda, no tiene que enfrentarlo todo usted sola.







2. Motivación.

Permanezca activa física y mentalmente, reduzca el sedentarismo realizando acciones que la mantengan en movimiento, ya sea una pequeña rutina de ejercicio o alguna actividad que le guste y le haga sentirse mejor. No hay manera más saludable que poner el cuerpo en movimiento y salir de la rutina diaria. Su salud mental es importante; cuídela.



3. Expresión.

Encuentre su propia manera de comunicar sus emociones, ya sea a través del dibujo, la lectura o hablando con sus familiares y/o amigos; pero es sumamente importante que exprese cómo se siente, identificando lo que la hace sentirse así.

La salud mental está determinada por un conjunto de factores sociales y económicos y, pues, expresarlos le será de mucha ayuda.





4. Recreación.

Recuerde lo que le gusta hacer para entretenerse, cantar, bailar, jugar... Piense y reconozca las actividades que sean de su agrado para que pueda implementarlas en su día, e incluso verifique la frecuencia con la que le gusta hacerlas, ya que se pueden convertir en sus mejores aliadas para gozar de tranquilidad y paz en su interior.



5. comunicación.

Mantenga contacto con sus seres queridos. Es necesario que continúe relacionándose con las personas que son importantes para usted, las redes de apoyo son un factor protector en la vida del individuo. Establezca vínculos con las personas que quiere cerca, ya que es importante que su entorno también esté saludable.



6. Ambiente.

Busque espacios del día para usted, para su familia, para su trabajo. Cada uno tiene sus propios gustos y formas de vivir esos espacios. No debe vivirlos justo como los viven otros. Le queda un largo caminar en la vida, por eso póngase atención a nivel personal y familiar. Realice acciones en conjunto para ayudarse un poco en la promoción de su salud mental.



7. Afectos.

Las emociones son parte de su día a día, permítase sentirlas. La tristeza, el enojo y la alegría son reacciones sanas, está bien sentirlas en los momentos adecuados. Ya que es necesario expresarlo, si algo le molesta de algún integrante de su familia, dígaselo. Busque el momento propicio para que puedan hablarlo y buscarle una solución a ese conflicto que le causa discordias en su interior.



8. Identificación.

Reconozca que habrá momentos buenos y otros no tan buenos, esto es parte del diario vivir, hay días en que le irá mejor que otros. Recuerde que estamos expuestos a un mundo tan complejo donde su estabilidad emocional se puede ver afectada, por eso será de vital importancia que identifique esos buenos momentos para que su forma de pensar sea positiva.



9. Relajación.

Dormir y comer bien también forman parte de su salud mental, ya que cuando se encuentra en situaciones que le generan estrés y/o preocupaciones se puede alterar su ciclo de sueño o hábitos alimenticios, provocándole un desorden en su bienestar físico. Recuerde siempre que su salud mental es parte importante de su bienestar general.