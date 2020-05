Cuide emociones ante contingencia

SAN PEDRO SULA.

Le enlistamos algunos consejos que puede seguir para evitar que esta situación actual por la pandemia mundial afecta su salud mental y emocional.

Autocuidado: Estamos en una situación inusual y sorpresiva para todos, nos saca de la rutina y nos desafía. Lo único que se nos pide es: quédate en casa, sal lo menos posible; si sale: no toque su cara, ojos o boca, mantenga la distancia y limpie su entorno.



Sentido de vivir: Pregúntese, ¿qué necesito realmente para vivir? Enliste sus alimentos básicos para nutrirte, apéguese a su tratamiento (si es que tiene), planee saludablemente su trabajo, genere espacios de recreación y descanso.



Responsabilidad social y cuidado del otro: Ayude compartiendo lo positivo de la situación. Evite saturarse con información no fundamentada, alarmista o violenta. Podemos concientizar desde la sicoeducación y no desde el miedo o la fatalidad.



Higiene mental: Aproveche estos tiempos para sanar relaciones, escriba cartas a esas experiencias tristes, a esos enojos del pasado, a los miedos, etc. Dígales que ya es otro tiempo y usted es otra persona, cierre esos ciclos.



Agresión-tiempo fuera: Es posible que el estar en casa por largo tiempo provoque estados desesperantes, que la presión aumente y se active la agresión. Dese un tiempo fuera intramuros; vaya a un espacio donde esté solo, no niegue lo que siente, obsérvelo, haga tres respiraciones, inhale profundamente y al exhalar suelte esa emoción.



Emoción negativa a positiva: Las emociones nos dan información de nosotros mismos, observe eso que está sintiendo. Si la emoción es positiva, ¡poténciela!; si es negativa, obsérvela, pregúntese ¿para qué estoy sintiendo esto?, espere que surja la respuesta. Notará que va perdiendo intensidad.



Activación y experiencias emocionales positivas: Programe una actividad extraordinaria, mueva sus manos (son como antenas para nuestro cuerpo, pues conectan y descargan): pinte, dibuje, aprenda palabras en otro idioma, escriba cartas en manuscrito, juegue, cante, quite hojas secas a las plantas, ejercítese en casa, etc. Recuerde: el estímulo nos lleva a la reacción y ésta conforma una experiencia emocional, ¿qué experiencia te quieres dejar para la posteridad?



Retiro social-Oportunidad de crecimiento espiritual: Aprenda nuevas formas de estar con usted mismo y alimentar su ser: medite, ore, lea, quédese en silencio y escuche lo que surge de su interior; lo mejor de la vida es gratuito.



Déjese ayudar: Si la situación se torna muy complicada, busque ayuda, el confinamiento no significa aislamiento. Identifique los servicios de auxilio psicológico o de emergencia vía telefónica o en línea; hable con sus amigos o familiares.



Fortalezca vínculos: Es un buen tiempo para que a la distancia se haga presente con la gente importante y amada para usted, utilice sus habilidades y creatividad, así los ayuda también a sentirse acompañados por usted. Ame a los que tiene con usted, ¡disfrute lo que sí tiene!. Esta es una oportunidad de ser proactivo, actuar a favor de sí y demostrarse lo que es capaz de hacer por usted