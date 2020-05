11 consejos saludables para cuidar de su piel

Cuidar de su piel en estos momentos de aislamiento social es sumamente importante, atiéndase.





Consejos

1. Identifique su tipo y color de piel, esto le ayudará a saber qué productos caseros y farmacéuticos le pueden favorecer para el cuidado y protección de su piel; esto le evitará daños.





2. Expóngase unos minutos al sol para atraer y sintetizar la vitamina D, esto principalmente en el período de las 7:00 de la mañana y en la tarde después de las 4:00 pm.





3. Consuma alimentos en vitamina D, estos se concentran principalmente en los aceites de pescado, y los pescados como la sardina, atún, salmón entre otros.





4. Si posee una piel libre de grasa, consuma alimentos lácteos como leche, queso, yogurt, mantequilla, crema de leche y yema de huevo, también son fuentes de vitamina D.





5. ¿Quiere mantener una piel libre de grasa?, use jabones que controlen el sebo y la oleosidad de la cara, o utilice jabones seborreguladores, esto dos veces por día.





6. Si posee un tipo de piel grasosa, evite consumir lácteos, dulces, frituras, chocolates y vitamimas del complejo B. No use cosméticos inadecuados que estimulen la grasa en la cara.





7. Si usted posee una piel sensible, lo ideal es que utilice jabones hipoalergénicos o Syndet, que son jabones líquidos que no provienen de grasas ni aceites, esto le ayudará a su cutis a estar de forma natural.





8. Las personas de piel sensible deben evitar usar usar cosméticos inadecuados, porque pueden irritar su piel. Siempre deberán utilizar cremas humectantes que sean hipoalergénicas.





9. Si usted sale de su casa constantemente, evite una sobre exposición al sol, ya que podría ser causal de imperfecciones en su cutis y demás partes del cuerpo. Mantenga siempre su piel saludable.





10. No lavar su rostro con jabones irritantes, ya que a veces se utilizan productos no adecuados para su tipo de piel, esto puede irritarle, e igual evitar cremas que puedan afectarle su cutis o demás partes de la piel.

11. No se estrese por nada en este confinamiento,pueda que le provoque varias enfermedades relacionadas a la piel, entre ellas: dermatitis seborreica, caspa, acné, caída de cabello, alergias, psoriasis y vitíligo